Predata izborna lista "Danilovgrad za 21. vijek"

Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA, u prisustvu lidera ova dva politička subjekta, predali su Opštinskoj izbornoj komisiji Danilovgrad Izbornu listu „Aleksa Bečić – Dritan Abazović – Danilovgrad za 21. vijek – Demokrate – URA“. Pored dvojice lidera i određenog broja članova rukovodstva ove dvije partije, predaji Liste prisustvovali su i odbornički kandidati, saopšteno je iz ove koalicije..

Nosilac Liste Demokrata i Građanskog pokreta URA u Danilovgradu je Duško Stjepović, specijalista međunarodnog prava. On je rekao da je siguran da će lista na čijem je čelu biti pobjednička na predstojećim lokalnim izborima u toj opštini, koji su zakazani za 27. maj.

„Čast mi je što mogu da predvodim ovakvu listu, koja predstavlja istinski spoj mladosti i iskustva, na kojoj se nalaze 33 poštena, časna, stručna i čista imena. Naročito mi je drago što lista samom strukturom simbolizuje budućnost. Tako, na njoj imamo preko 40 odsto mladih i preko 80 odsto onih koji nikada nisu bili na nekoj drugoj odborničkoj listi", kazao je Stjepović.

Stjepović je izjavio da je „Danilovgrad za 21. vijek“ lista za promjene i za budućnost.

„Mi se nećemo vraćati u prošlost. Dosta nam je svađa, dosta nam je podjela. To je teren DPS-a. Tu se oni najbolje snalaze. Mi ćemo se baviti konkretnim rješenjima za svakodnevne probleme građana. Probleme koje je stvorila neodgovorna politika ove vlasti. Zato smo uradili konkretan Program. Kada već 28. maja preuzmemo odgovornost za upravljanje ovom opštinom, nećemo praviti feštu kada u 21. vijeku negdje otvorimo česmu i nećemo to predstavljati kao vrhunsko dostignuće. Voda, struja, telefon, komunalna i putna infrastruktura i rasvjeta mora biti nešto što se podrazumijeva u Danilovgradu 21. vijeka“, ističe on.

Nosilac koalicione liste Demokrata i Građanskog pokreta URA smatra nevjerovatnim da aktuelna vlast radi iste stvari koje je radila i prije 30 godina.

"Krpe iste rupe na putu, otvaraju iste putne pravce po šest puta, stavljaju iste kamene temeljce po šest puta. Neću danas ni o rezultatima njihove vladavine, o desetinama fabrika koje su zatvorili, o hiljadama radnika koje su istjerali na ulicu. Ali želim da poručim danilovgradskoj opoziciji da bi trebalo da makar postignemo dogovor o nenapadanju, jer napad na Demokrate i Uru u ovoj situaciji, znači direktnu podršku Demokratskoj partiji socijalista. Ja sam siguran da će Danilovgrađani 27. maja donijeti ispravnu odluku: za sebe, za sve nas, za Danilovgrad za 21. vijek!“, zaključio je Stjepović.

Kandidat za odbornika i predsjednik OO Građanskog pokreta URA Aleksandar Šaranović izjavio je da je ponosan što se na listi nalazi 50 odsto visokoobrazovanih osoba i studenata i 30 odsto žena.

"Želim da izrazim zadovoljstvo što danas građani Danilovgrada i moji Bjelopavlići imaju izbor, imaju alternativu i ja znam da će birati najbolju listu koja će biti u Danilovgradu, a to je Danilovgrad za 21. vijek. Danilovgrad je posljednjih dvadesetak godina bio grad izgubljenih šansi i grad u koji se vrlo malo ulaže, ali mi smo tu da mijenjamo stvari na bolje i da dokažemo da možemo, a znamo i hoćemo da pravimo jedan grad budućnosti, grad 21. vijeka. Mi smo rješeni da od Danilovgrada i Bjelopavlićke ravnice pravimo mjesto u kojem će biti privilegija živjeti u 21. vijeku. Naša lista je sastavljena od 50 odsto intelektualaca i 30 odsto žena i posebna mi je čast da predvodimo pobjedničku koaliciju u Danilovgradu. Trudili smo da listu napravimo tako da sa našim ljudima pokrijemo kompletne oblasti Danilovgrada, prema Martinovićima, Spužu, od Novoga sela, Lazina, preko Bandića i Zagarača, preko Orje luke, Pažića, ovdje do centra grad. Nudimo ljudima šansu, odnosno da budemo pravi grad za 21. vijek sa ljudima koji znaju i koji će iskoristiti svoju šansu", istakao je na kraju Šaranović.

