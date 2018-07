Predsjednik kraja sa motikom u ruci

Često se kaže da su putevi “krvotoci” mjesta, grada i države.

A da bi taj krvotok funkcionisao bez zakrčenja, potrebna je intervencija “ljekara specijaliste” - putara.

Mirko Vuković iz Plužina kaže da se vozači više ne žale na probijene gume ili kartere, od kada tridesetčetvorogodišnji Milutin Simunović održava lokalni put Plužine - Ravno, u dužini od oko 26 kilometara...

“Često sam govorio da iz svih mjesnih centara u Pivi treba angažovati po jednog ovakvog čovjeka da održava put. Od kada on održava put, nikada nijesam vidio, niti čuo, da je neko na ovom putu probio gumu ili deklo kartera. Jedno deklo kartera ili guma mnogo su skuplji nego plata koju on zaradi na ovom putu. Nema vremena i nevremena, dana i noći, da on nije na ovom putnom pravcu”, rekao je Vuković.

Simunović, po struci trgovac, kaže da ne voli kada ga mnogo hvale.

Foto: Svetlana Mandić

Rekao je da se samo trudi da posao radi kako valja, da vozači nemaju problema zbog lošeg puta.

Tvrdi da se dešava da nije uvijek zadovoljan očišćenom trasom, ali u tom trenutku bolje od urađenog ne može.

„Nije teško raditi ljeti. Malo je teško preko zime zbog odrona, ali i to se da završiti. Nekada kiša smeta, ali svoj zadatak moraš uraditi, pa bolje to da završiš na vrijeme da ne bi vozači imali problema. Za jednog trgovca, ne snalazim se loše kao putar“.

Sa motikom i krampom u ruci obilazi trasu, popunjava udarne rupe, sklanja kamenčiće sa puta, trudi se da opravda dodijeljeni mu posao 2004. godine.

Veli da je još bez rješenja za stalno, ali kaže da se nada da će se i to dogoditi uskoro.

“Živim na relaciji Plužine - Stubice, i od situacije na putu zavisi gdje ću biti. Nikada nijesam radio kao trgovac, samo sam praksu odradio. Ma samo neka se radi, pa bilo šta. Što se mene tiče, ne bih mijenjao posao, samo da dobijem rješenje za stalno”.

Nije oženjen i dodaje da su sela praznija: “Nigdje djevojaka, a i na putu se teško mogu sresti”.

“Nekada ne možeš biti zadovoljan putem koji održavaš jer slabo se ulaže u puteve. Negdje se nekvalitetno ulaže, negdje se ne obnavlja, jer nema sredstava. Nekada se oko puteva rasijecala šuma, a sada se sve to manje radi. Da bi dobro radio svoj posao, jedan putar treba da ima dobru kondiciju i da mu nije teško da radi”, sa osmijehom kaže Simunović.

Kada si putar, onda si predsjednik svoga kraja, rekao je Vuković.

A Simunović je, prema njegovim riječima, pravi predsjednik kraja.

“Ako prođete čitavom trasom, ne možete naći kamen na asfaltu. Izuzetno koristan i vrijedan radnik. Njegov rad je i te kako vidljiv. Mnogo je on korisniji nego pojedini koji su na nekim drugim radnim mjestima i misle da su na značajnijim mjestima od mjesta putara”, poručio je Vuković.

