Predstavnik SNP-a vrijeđao birače na nacionalnoj osnovi?

Predstavnik Socijalističke narodne partije (SNP) u biračkom odboru u Osnovnoj školi “Sutjeska” u Podgorici, Obrad Krstajić, vrijeđao je na nacionalnoj osnovi glasača romske nacionalnosti, navodi u zvaničnom zapisniku sa biračkog mjesta u koji su “Vijesti” imale uvid.

U zapisniku, u kojem se nalazi i primjedba na Kstajićevo ponašanje koju su potpisali svi članovi biračkog odbora, navodi se da je predstavnik SNP-a starijoj, nepismenoj ženi romske nacionalnosti, koja je došla u pratnji sina rekao: “Hoćete li da vam dam brašno ili ćete novac”, i “Odakle ste, iz Somalije?”.

"S obzirom na to da je gospođa nepismena, i da se slabo kreće, njen asistent se potpisao umjesto nje nakon čega su zajedno pošli do paravana. Nakon što su, po svim propisima sve prethodno obavili, htjeli su da obave glasanje na što se gospodin Krstajić protivio i nastavio sa pričom da su plaćeni, da je sve namješteno, kao i sa vrijeđanjem na osnovu nacionalnosti. Nakon obavljenog glasanja, birači su krenuli ka izlazu kad je usledilo pitanje ‘a đe živite vi, na Konik?’”, to pitanje je dva puta ponovljeno jer asistent, odnosno sin gospođe, nije čuo prvi put, on je sasvim normalno, kratko odgovorio “ne, što?” na šta je kroz smijeh Krstajić odgovorio - “ništa, ništa” nastavivši da komentariše ali vidno tiše”, navodi se u zapisniku.

Prilikom satavljanja primjedbe, navodi se u zapisniku, na pitanje predsjednika biračkog odbora Krstajiću da li je vrijeđao birače, on je navodi se u zapisniku, odgovorio - “ah, da jesam, one Cigane”.

U zapisniku se navodi i da je birački odbor jednom opomenuo Krstajića, te da je on tada napustio biračko mjesto i da se nije vraćao do 20 časova. Krstajić je, kaže se u zapisniku, pored ovog incidenta imao i par, manjih.

"Koji su se odnosili na odijevanje i izgled birača, kao i pominjanje političkih partija i stanja u gradu tokom glasanja, svaki put je bio utišavan i zamoljen na tišinu bar pred biračima da bi sve proteklo u najboljem redu”, navodi se u zapisniku sa biračkog mjeste u OŠ “Sutjeska”.

Krstajić je juče negirao tvrdnje iz zapisnika, navodeći da je to upisao predsjednik biračkog odbora koji je iz Pozitivne Crne Gore.

"Nije istina. Ja se borim protiv ovog lopovluka i kriminala 20 godina. A predsjednik komisije je bio iz Pozitivne Crne Gore, i njegova ćerka zamjenica, iz nepostojeće lopovske partije, on je htio da masu ljudi prihvati koji nisu prošli skener za glasanje”, tvrdi je Krstajić i ponavlja da nikoga nije vrijeđao na nacionalnoj osnovi.

"Ja sam socijalista, komunista, nacionalista nisam. Imam mnogo prijatelja islamske vjeroispovijesti, Albanaca, ja ljude ne gledam po nacionalnosti, već ko je čovjek, a ko nečovjek”, kazao je Krstajić.

Upitan kako komentariše to što su svi predstavnici u biračkom odboru potpisali primjedbu, Krstajić je kazao da su to potpisali predstavnici iz Demokratske partije socijalista (DPS) i Pozitivne.

SNP: Mi smo protiv svakog vrijeđanja

Iz SNP-a su juče “Vijestima” kazali da su oni protiv svakog vrijeđanja, naročito na nacionalnoj osnovi, kao i da ne znaju za navodni incident.

"Mi smo partija koja nikoga ne gleda po nacionalnosti, mi u partijskim organima imamo predstavnike nacionalnih manjina i ponosni smo na to. Mi smo uvijek bili za suživot svih vjera i nacija", kazali su "Vijestima" iz SNP-a.

