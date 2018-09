Preko 300 funkcionera krije imovinske kartone

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) pokrenula je postupak protiv više od 300 javnih funkcionera i državnih službenika zbog kršenja Zakona o sprečavanja korupcije, zato što nisu predali redovne godišnje izvještaje o prihodima i imovini.

“I to protiv 50 javnih funkcionera na državnom nivou, 178 funkcionera na lokalnom nivou i 89 državnih službenika koji imaju obavezu podnošenja ovog izvještaja”, saopšteno je “Vijestima” iz institucije na čijem je čelu Sreten Radonjić, odgovarajući na pitanja da li je ASK pokretao postupak protiv više od 15 odbornika u četiri grada za koje u tom trenutku nije bilo redovnih godišnjih izvještaja u registru Agencije.

Pitanja su se, između ostaloga, odnosila na odbornike u SO Tivat Ninu Petković, Igora Petkovića, Nevenku Saveljić, Radu Luković, Ivanu Franović, u SO Mojkovac Sanju Bošković i Nikolu Baltića, u SO Herceg Novi Tatjanu Fanfani i u SO Ulcinj Nele Milović, Dritana Alaja i Dželala Dervišija. Zakon o sprečavanju korupcije precizira da oni moraju jednom godišnje, do kraja marta, predati godišnji izvještaj o prihodima i imovini Agenciji za prethodnu godinu. U slučaju da to ne urade, prijeti im novčana kazna od 500 do 2.000 eura.

Ukoliko se u svih 317 slučajeva potvrdi kršenje Zakona, primjera radi moglo bi biti naplaćeno najmanje 158.500 eura od kazni.

U skladu sa zakonom, Agencija vrši i provjeru podataka javnih funkcionera prema Godišnjem planu provjere za određeni broj funkcionera i kategoriju funkcionera, koji se donosi jednom godišnje, ali i na osnovu sopstvenih saznanja ili po prijavi drugog državnog organa, pravnog ili fizičkog lica.

“U svim slučajevima kod kojih preduzete provjere, pokrenute na neki od navedenih načina, ukažu na eventualno kršenje zakona u dijelu koji se odnosi na izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera, Agencija će u odnosu na predmetnog javnog funkcionera pokrenuti odgovarajući postupak, u skladu sa zakonom”, pojasnili su iz ASK-a.

Agencija vrši provjeru i podataka iz dostavljenih izvještaja, upoređivanjem tih podataka sa prikupljenim podacima o imovini i prihodima javnog funkcionera od organa vlasti i pravnih lica koji raspolažu tim podacima. ASK je trenutno direktno povezan sa bazama podataka Ministarstva unutrašnjih poslova, Poreske uprave, Uprave za nekretnine, Komisije za hartije od vrijednosti i Centralnog registra privrednih subjekata.

Prema godišnjem planu provjere za 2018. godinu, ukupan broj provjera biće do 836. Taj broj obuhvata do 736 redovnih godišnjih izvještaja, 35 izvještaja po stupanju na funkciju, 35 po prestanku funkcije i 30 godišnjih izvještaja po prestanku funkcije. Ovom broju se dodaju svi dostavljeni izvještaji u slučaju promjene imovine preko 5.000 eura, navodi se u dokumentu Agencije.

Agencija potvrdila da je Jauković u sukobu interesa

Agencija je potvrdila da je odbornica DPS-a u SO Nikšić Đurđina Jauković prekršila Zakon o sprečavanju korupcije jer je istovremeno vodila porodičnu kompaniju “Svjetlost elmont”. Agencija je pokrenula postupak dan nakon što su “Vijesti” poslale pitanja o ovom slučaju. Odbornici ne mogu biti, između ostaloga, izvršni direktori i ovlašćeni zastupnici u kompanijama.

Jauković nije prisustvovala raspravi u Agenciji, ali je pisanim putem obavijestila da nije znala da ne može biti izvršna direktorica.

"Da je do prije dva, tri mjeseca izvršni direktor ovog privrednog društva bio njen brat, ali kako društvo u posljednje vrijeme teško posluje, zbog čega je pri zatvaranju, te se njen brat zaposlio na primorju, zbog čega je ona umjesto njega imenonovana za izvršnog direktora", stoji u odluci Agencije.

