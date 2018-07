Premijer poručio: Svi će morati da legalizuju objekte

Premijer Duško Marković poručio je da će svi morati da uđu u proces legalizacije nelegalnih objekata i da Vlada stoji iza tog projekta svojim kredibilitetom.

"Ne mogu da prihvatim da je bolje da ništa nijesmo radili", rekao je Marković, dodajući da bi Vladi svakako bilo lakše da nije radila ništa na ovom pitanju.

"Ali bismo prostor kao najveća crnogorska vrijednost i potencijal dodatno ugrozili. Mi smo kao odgovorna Vlada ušli u rješavanje ovog pitanja kao i pitanja planiranja zbog toga što sada imamo ovakvu situaciju. … Vidimo golim očima uništeni i ruinirani prostor bez mogućnosti da se sanira", rekao je premijer navodeći da je takvo stanje u sva tri regiona.

On je dodao da je Vlada odlučna da riješi ovo pitanje.

"To ne znači da treba da rušimo sve ne opraštajući nikome ništa nego da legalizujemo i dovedemo u zakionito stanje one objekte koji ne ugrožavaju kapitalni razvoj odnosno razvoj infastrukture. Sve što nije na toj trasi može biti legalizovano ako se ispune zakonski uslovi. … Svi će morati da uđu u proces legalizacije, svi, i oni koji to sada nijesu. Oni koji neće snosiće negativne posljedice. … Moramo da mijenjamo stanje i prakse i način odnosa prema državnim dobrima. Ako ovo bude promašaj nećete nas gledati u ovoj sali gledaćete nekog drugog jer smo promašili jer smo nesposobni i nijesmo u stanju da vodimo državu", rekao je Marković.

Dodao je i da se Crna Gora usvajanjem ovog zakona približili međunardnim standardima, i "očigledno i evidentno doprinijeli racionalizaciji procedura u toj važnoj oblasti".

Podsjetio je da je prema podacima Uprave za nekretnine na teritoriji Crne Gore izgrađeno oko 40.000 bespravnih objekata, dok prema podacima baziranim na studiji slučaja, a prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo održivog razvoja i turizma, ovaj broj je znatno veći i kreće se do 100.000 objekata.

"Procjenjuje se da je do isteka roka za legalizaciju bespravnih objekata, jedinicama lokalne samouprave podnijeto više desetina hiljada zahtjeva, što je veliki procenat posmatrano u svijetlu zvaničnog podatka Uprave za nekretnine od 40.000 registrovanih nelegalnih objekata, koji sam pomenuo. Najviše zahtjeva podnijeto je u Podgorici, Baru, Herceg Novom, Budvi i Ulcinju" rekao je Marković odgovarajući na pitanje potpredsjednika Skupštine Gencija Nimanbegua.

