Prestanak padavina u četvrtak, do 16 stepeni

U četvrtak će u ranim jutarnjim satima biti umjerena do jaka kiša, a na sjeveru u planinama umjeren snjijeg. Ujutru ili prijepodne u južnim i centralnim, a poslijepodne i u sjevernim predjelima, slabljenje i prestanak padavina, uz djelimično razvedravanje.

Vjetar slab do umjeren, na primorju prijepodne pojačan i jak, sjeverozapadni i sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha -1 do 10, najviša dnevna 2 do 16 stepeni.

Podgorica: Ujutru ili prijepodne prestanak kiše i djelimično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna do 15 stepeni.

