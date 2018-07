Pretežno sunčano, do 36 stepeni

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 36 stepeni.



Kako je saopšteno iz Hidrometeorološkog zavoda, na sjeveru, ujutru, po kotlinama se očekuje magla ili niska oblačnost, a u popodnevnim satima slab i umjeren razvoj oblačnosti.



Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim i noćnim satima umjeren i pojačan, uglavnom sjevernih smjerova.



Jutarnja temperatura vazduha od devet do 24, najviša dnevna od 22 do 36 stepeni.

