Prevoznici zbog novih pravila ostaju bez vozača?

Da bi vozači kombija, autobusa i kamiona mogli da učestvuju u saobraćaju moraju imati završenu najmanje trogodišnju srednju školu, uz vozačku dozvolu C, D i E kategorije, ali i platiti dodatnu osmočasovnu obuku Privrednoj komori (PK).

Ukoliko se do petka prijave za obuku PK platiće 300 eura, a nakon toga čak 600 da bi dobili licencu za rad.

Ispunjavanje svih ovih uslova, tvrde prevoznici, moglo bi da dovede do manjka vozača, pogotovu kombija i autobusa u gradskom i međugradskom prevozu.

Direktor preduzeća „Montenegro prevoz Pejović“ Danilo Pejović kazao je da će ispuniti sve što Ministarstvo saobraćaja i Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju od njih traže, ali sugeriše da se promijeni odredba da vozač mora da ima srednju školu, jer većina njegovih, ali i zaposlenih drugih prevoznika, to nema.

“Ionako nemamo vozača, mnogi su pošli da rade na auto-putu ili u inostranstvo. Kroz moju firmu je prošao veliki broj vozača, ali većina njih nema srednju školu. Ima tu ljudi, koji rade godinama kao vozači, imaju porodice i od toga žive. Zalud onda i novi autobusi i ulaganja, kada nema vozača”, istakao je Pejović.

On je kazao da ukoliko se to ne promijeni ili napravi neki kompromis, može doći do ukidanja linija.

“Spreman sam da finasiram za moje vozače i ako treba i večernju školu, da bi dobili srednje obrazovanje, jer smo u velikom problemu”, istakao je Pejović.

“Vijestima” se proteklih dana požalilo nekoliko vozača zbog polaganja licenci, navodeći da im je sporno što je skupa licenca i što, taj dokument navodno važi samo za područje Crne Gore. Smatraju da će najavljeno poskupljenje postupka licenciranja izazvati veliki bijes vozača.

“Napominjem da se u Srbiji ova ista licenca uopšte nije naplaćivala nego je bila besplatna. Ne bježimo ni mi vozači od plaćanja, ali ovo nije u redu”, istakao ie vozač Boris Radoman.

On je naveo da obuka traje osam časova, izvodi se tokom jednog dana, a nakon toga slijedi polaganje.

Tvrdi da je 300, odnosno 600 eura od petka “mnogo novca za to”.

Kako pišu mediji u Srbiji, do kraja 2019. godine svi profesionalni vozači u toj državi, treba da dobiju sertifikat za upravljanje motornim vozilima u Evropi poznat kao SPS.

Oni će, po pravilniku koji je na usvajanju u Ministarstvu saobraćaja, dobiti licencu besplatno na pet godina bez naknadne obuke.

“Posebna priča je što većina prevoznika, odnosno vozača kamiona ili autobusa, nije bila ni upoznata da je potrebno polaganje, to smo saznali nedavno. Nije nam jasno ko je odredio taj cjenovnik, odnosno da se do određenog datuma plaća 300, a nakon toga 600 eura”, istakao je vozač Predrag Zeković.

Iz Ministarstva saobraćaja i Privredne komore nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” o licenciranju vozača, te zašto je udvostručena cijena licenciranja. Iz Privredne komore je “Vijestima” nezvanično pojašnjeno da sertifikat važi za zemlje Evropske unije.

Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju, koji je formirala Privredna komora, kako je ranije saopštio ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković za prvih skoro šest mjeseci ove godine obučio je 200 profesionalnih vozača i odgovornih za prevoz u preduzećima.

Nurković je tada kazao da je Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju u potpunosti usklađen sa legislativom EU.

“Glavna novina je obaveza posjedovanja licence za vozače i odgovorna lica u ovoj djelatnosti, za što moraju proći određene obuke”.

