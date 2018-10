Pri kraju probijanje puta do Đalovića pećine

Radovi na proboju i izgradnji puta od Bistrice prema Podvrhu u bjelopoljskoj opštini, u dužini oko 1,5 kilometara su u završnoj fazi, kazao je vršilac direktora Direkcije javnih radova Rešad Nuhodžić.

Put je dio projekta valorizacije Đalovića pećine u koji će ukupno biti uloženo 13 miliona eura. Sva sredstva obezbijeđena su kapitalnim budžetom Vlade Crne Gore.

“Projekat Đalovića pećine i Ski-centra Bjelasica, u čiji će razvoj biti uloženo 23 miliona eura, preporodiće bjelopoljski kraj, pospješiti razvoj ekonomije, poljoprivrede i turizma”, kazao je v.d. direktora Direkcije javnih radova Rešad Nuhodžić.

Izgradnja puta prema manastiru Podvrh vrijedna 670. 000 eura počela je 10. avgusta, a rok za završetak je četiri mjeseca.

Rok za izgradnju prve faze je 120 dana, a izvođač radova, italijanska firma “Konzorcijum Lejtner”, radove je počela 10. avgusta. Ova faza podrazumijeva proboj i nasip i pripremu puta za asvaltiranje”, kazao je Nuhodžić.

U drugoj fazi koja će započeti nakon završetka prve, radiće se proboj, nasip i asfaltiranje do Podvrha u dužini oko četiri kilometra, koja će započeti naredne godine, radovi će biti nastavljeni dalje prema Podvrhu i pored proboja i nasipa biće asfaltiran. Radovi na drugoj fazi koštaju 2, 5 miliona eura, a rok za završetak je sedam mjeseci.

Kada je u pitanju nova žičara, Nuhodžić objašnjava da je taj projekat u fazi projektovanja.

“Projekat po sistemu ‘projektuj i izgradi’ povjeren je italijanskoj firmi “Konzorcijum Lejtner”, a rok za završetak je 18 mjeseci. Ovaj projekat je vrijedan 3,8 miliona eura. Nakon izrade glavnog projekta odmah će započeti izgradnja. Ovaj ugovor je potpisan u maju”, kazao je on.

U toku je izrada glavnog projekta za izradu puta Gubavač –Bistrica, koji je vezan za magistralni put N2. Već je urađen glavni projekat nove tridesetpetovoltne trafostanice u Bistrici, vrijedan 1,5 miliona eura.

“Čim se uradi revizija glavnog projekta uslijediće priprema za javni poziv za izgradnju.

Nuhodžić napominje da je u toku i izrada glavnog projekta za pješačke staze, do manastira Podvrh do ulaska u klisuru, i klisurom do pećine, u dužini 2,7 kilometara. Ovi radovi su planirani za sledeću godinu.

Radi se i projekat povezivanja trafostanica u Nedakusima sa Bistricom, tridesetpetovoltnim kablom, kojim će biti obezbijeđeno napajanje električnom energijom.

