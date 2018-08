Prijavljivao promet do 3.000, a izvodio radove vrijedne desetine hiljada

Državljanin Bosne i Hercegovine Momir N. Nikolić (56) krivično djelo “utaja poreza i doprinosa” počinio je u periodu od 2007. do 2014. godine i to kao preduzetnik tivatske samostalne zanatsko građevinske radnje “Graditelj”. To piše u optužnici koju su “Vijesti” imale na uvid, a po kojoj je ovaj optuženi utajio blizu 150 hiljada eura.

“On je u namjeri da djelimično izbjegne plaćanje poreza, doprinosa i drugih propisanih dažbina Poreskoj upravi dao lažne podatke o zakonito stečenim prihodima i drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje navedenih obaveza, te u istoj namjeri u slučaju obavezne prijave nije prijavio stečeni prihod a iznos obaveza čije se plaćanje izbjegava prelazi 10 hiljada eura”, piše u optužnici.

U tužilaškom aktu se detaljno navodi koje građevinske radove je Nikolić sa svojom firmom izvodio.

Foto: Shutterstock

To se navodi da je u 2007. i 2008. godini izvodio radove na objektu Pašaev Milik Sergeja, za koje je Nikoliću od strane invenstitora isplaćen izbnos od 179.948,10 eura. U toku 2008. godine Nikolić je, takođe, izvodio radove na izgradnji hotela “Force Mare” za invenstitora “Mibost Joketić” DOO. Za te radove mu je isplaćeno 58.575,00 eura i predat automobil, marke “rekston”, vrijedan 30 hiljada eura.

“U toku 2008. i 2009. godine za invenstitora Cenerić Tomaizvodio je radove na njegovom objektu u vrijednosti od 13 hiljada eura i na objektu Milovana Zvicera radove vrijedne 27 hiljada. U toku 2010. godine na objektu Marine Radulovićizvodio je radove vrijedne pet hiljada eura”, navodi se u optužnici.

Godinu kasnije svoje radove od invenstitora Mikhaila Khalturina naplatio je 50.100 eura, dok je od Sergeya Kochkina uzeo 30 hiljada manje.

Optuženi je, navodi se, osim ovog, kao preduzetnik u KO “Kovač” izgradio objakat koji je potom 6. jula 2013. godine prodao Nataliji Volkov za 600 hiljada eura.

“Prihode nije prijavio Poreskoj upravi već je na godišnjem nivou kao preduzetnik SZR “Graditelj” u periodu od 2007. do 2014 godine podnosio prijave za paušalno oporezivanje u kojem je unosio netačne podatke da je planiran promet u iznosu od 2.000 do 3.000 eura koji je prihvaćen i istom je obračunat porez u iznosu od po 220 eura na godišnjem nivou”, piše u optužnici.

Tokom ove istrage optuženi je negirao krivično djelo koje mu se stavlja na teret, navodeći da je preduzetnik i da je dugi niz godina radio na crnogorskom primorju.



Nikolić i u slučaju sumnje u pranje novca od 900 hiljada

Specijalno državno tužilaštvo je izuzev ovog slučaja, protiv Nikolića, lidera Pokreta za promjene (PZP) Nebojše Medojevića i jedanaest osoba u novembru 2017. godine podiglo optužnica zbog sumnje da su učestvovali u finansijskim malverzacijama u kojima su oprali 900.000 eura u interesu te političke partije. Očekuje se da ova dva sudska postupka budu spojena kako bi se Nikoliću u jednom postupku sudilo po dvije optužnice

Na spisku optuženih kao članovi kriminalne grupe nalaze se još direktor PZP-a Dejan Vujisić, tehnički sekretar te partije Željko Šćepanović, lokalni diler deviza Gordan Konatar, v. d. glavne urednice programa TV Budva Iva Pavlović, član Izvršnog odbora Nove srpske demokratije Petar Drašković, Luka Radunović - sin funkcionera Demokratskog fronta (DF) Slavena Radunovića, sinovac poslanika Predraga Bulatovića - Vladislav Bulatović, predsjednik mladih Demokratske narodne partije (DNP) Nikola Jovanović, član DNP-a Aleksandar Sekulić i član Glavnog odbora PZP-a Mladen Jovanović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)