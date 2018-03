Prijetio Baranki da će je isjeći na komade

Baranka Saveta Čivović tvrdi da joj je bivši momak Šaban Redžepović (50) rekao da je pripremio kese u koje će da stavlja djelove njenog tijela kad je isiječe, nakon što je odbila da se uda za njega.

Čivović je to ispričala u sudnici barskog Osnovnog suda, u nastavku suđenja Redžepoviću, optuženom da ju je zlostavljao i nasilno odveo iz Bara u Rožaje.

Ona je pred sudijom Goranom Šćepanovićem rekla da je na saslušanju kod tužioca zaboravila to da ispriča.

“Zaboravila sam da navedem da mi je okrivljeni u stanu u Baru stavljao gajtan od punjača od telefona oko vrata i stezao ga. Takođe mi je u Rožajama rekao da je pripremio kese, da će da me siječe i djelove da stavlja u kese”, rekla je ona.

Čivović je sudiji ispričala da je Redžepović, sa kojim je bila u emotivnoj vezi oko godinu i po, došao kod nje 9. decembra prošle godine oko 11 sati.

“Oko 15 sati je počeo da me bije. Kada me je doveo do vozila kojim smo krenuli u Rožaje, u ruci je imao nož... Udarao me je plinskom bocom, džezvom za kafu i ćepanicom kojom se loži vatra”, rekla je ona.

Objasnila je da plinska boca kojom je udarao ima metalni dodatak na koji se stavljaju posude za kuvanje.

Čivović je rekla da je okrivljeni više puta tražio od nje da se vjenčaju, ali da ona to nije željela

Odgovarajući na pitanja Redžepovićevog branioca, advokata Damira Lekića, rekla je da je okrivljeni više puta tražio od nje da se vjenčaju, ali da ona to nije željela.

Ispričala je da joj je Redžepović više puta prijetio da će je ubiti i da čuva SMS poruke koje joj je slao.

“Bilo me strah od njegovih poruka. Nisam ga prijavljivala jer imam dobru dušu, ali kad je htio da me ubije namrtvo, morala sam da ga prijavim”, rekla je ona u sudnici.

Dodala je da nikome od rodbine nije pričala da joj Redžepović prijeti, i da je prije 9. decembra nikada nije tukao.

“Ne znam iz kojeg razloga je tog dana došao u Bar, osim da je imao namjeru da me ubije. Ja sam poštena žena, nikada ga nisam pitala zbog čega sumnja da sam ga prevarila, jer bi meni prije pala glava nego što bih njega prevarila”, rekla je ona.

Čivović je ispričala da je Redžepović tog dana u stanu u Baru zlostavljao oko tri sata, ali i da je htio da je baci sa terase.

“Za to vrijeme on je zaključao ulazna blind vrata i vrata od terase i ključeve uzeo kod sebe. U jednom trenutku otključao je vrata od balkona, htio je da me izvuče na balkon i da me baci dolje sa trećeg sprata”, tvrdi Čivović.

Prema optužnici, Redžepović je 9. decembra prošle godine Čivovićevoj, nakon rasprave u njenom stanu u Baru, pod grlo stavio nož dužine oko 40 centimetara, davio je i udarao drškom od noža po glavi. U optužnici piše da je Čivović od udaraca pala na pod, a da je Redžepović nakon toga nastavio je da je udara više puta nogama u predijelu glave i tijela.

“Da bi je potom na silu stavio na prednje sjedište svog vozila i odvezao za Rožaje, gdje je u kući, u Ulici Bar Mahala, bocom od plina od pet kilograma udario više puta u predijelu tijela, a potom džezvom za kafu više puta po tijelu”, piše u optužnici.

Redžepović je ranije u sudnici tvrdio da “svojoj vanbračnoj supruzi nije nanio nijednu povredu” i da je nije natjerao da sa njim ide u Rožaje.

Suđenje se nastavlja 26. marta.

Lekić: Čivović promijenila priču

Redžepovićev branilac advokat Damir Lekić “Vijestima” je rekao da je oštećena u sudnici iznijela iskaz, koji se u određenim segmentina razlikuje u odnosu na njen iskaz dat pred tužiocem.

Lekić Foto: Savo Prelević

“Iznijela je neke potpuno nove činjenice i podatke koje pred tužiocem uopšte nije navodila. Takođe, neke činjenice je na potpuno drugačiji način opisala pred sudom. Sudija je upozorio na razlike u kazivanju i ona ih je pojasnila činjenicom da nije znala šta je tada snašlo, međutim, detaljnije pojašnjenje sa valjanim razlozima za drugačije kazivanje tih važnih segmetata nije mogla dati”, rekao je Lekić.

Advokat je dodao da je oštećenoj, zbog otklanjanja nejasnoća, nelogičnosti i protivrječnosti, postavljeno mnogo pitanja:

“Od kojih je na neke znala odgovore, a na neke ne. Odbrana je u cjelosti prigovorila njenom iskazu, jer smatra da nije pouzdan osnov za utvrđivanje činjenica”.

