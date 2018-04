Prikazana oprema, novac; Odbrana: Skupljano s konca i konopca

Tok suđenja

13:17 Suđenje se nastavlja u petak, u 9 časova.

13:15 Okrivljena Milić tvrdi da oprema nije pripremana za nju.

Okrivljeni Čađenović kazao je da je dron "jedna obična igračka sa kojom se ne može izvesti državni udar".

"Molim tužioca da kroz ovaj postupak ne bruka…", rekao je Čađenović.

Sud je opomenuo okirvljenog Čađenovića da se ne obraća lično tužiocu.

13:10 "Postavlja se pitanje zašto Specijalno tužilaštvo Crne Gore nije tražilo novac ranije od Tužilaštva za organizovani kriminal Srbije i BIA-e, kada je dostavljena i oprema, već kada je sud uputio dopis Srbiji", kazao je advokat Radosavljević.

12:50 Sud daje pauzu od 10 minuta.

12:38 Advokat Krpović smatra da je oprema neadekvatna i da je podmetnuta od strane tužilaštva.

12:22 Advokat Anđelić je rekao da je prikazana oprema skupljana sa ''konca i konopca''.

12:14 Advokat Jovović je kazao da predmeti nemaju dokaznu snagu.

12:02 Tužilac Čađenović je naveo da je skup svih predmeta, koji su pogledani juče i danas, jedinstven, te da je to oprema vojnog i policijskog karaktera.

11:45 "Predlažem, radi cjeline ovih dokaza zbog svega što smo gledali juče i danas, da se u dokaznom postupku provede potvrda o primopredaji predmeta, službena zabilješka građnina Sinđelić Saše, jer se tako može utvrditi za šta je namjena svega što smo gledali, a ne onako kako nam je tužilac rekao. Zabilješka je sačinjena 26. oktobra 2016. godine", rekao je advokat Radosavljević.

11:42 Tužilac Čađenović je rekao da vrijeme nastanka snimka odbrana koristi zdravo za gotovo.

"Postavlja se pitanje da li je to zaista stvarno vrijeme nastanka snimka ili vrijeme narezivanja CD-a", rekao je Čađenović.

11:37 Advokat Jovanović kazao je da radnja snimanja "ne korespondira sa izvještajem".

"Kriminalistički tehničar neće da konstatuje ono što ne vidi i pravi ogradu na neke stvari. On razdvaja stvari, četvorka je zatečena u improvizovanom magacinu, ostalo ne. Taj kriminalistički tehničar osjeća potrebu da se ogradi i hvala mu na tome. Ovo sve što je snimljeno sačinjeno je u dvije prostorije i to sat i po vremena kasnije. Takođe ako se službena radnja obavlja u prostorijama drugog organa, gdje je bilo kakav trag o prisustvu ovlašćenog predstavnika te institucije. Pobogu vrši se uviđaj u BIA-i. Od BIA-e nema ovdje ništa. Oni su snimili to što su našli, pokupili se i otišli. Ovaj čovjek nije htio sebi da ugrozi slobodu falsifikovanjem izvještaja. Taj čovjek koji snima dobro zna da to što im je rečeno da rade nije uobičajeno", rekao je Jovanović.

11:30 Radosavljević je rekao da je video snimak nastao nakon što je završen forenzički izvještaj sa lica mjesta.

"Ovo je nesumnjiv dokaz da je svjedok saradnik lagao sud", kazao je Radosavljević.

11:28 Saopšteno je da postoji informacija da je snimak sačinjen 26. oktobra 2016. godine u 4.32 časova.

11:24 Advokat Radosavljević kazao je da snimak "ide u prilog odbrani".

"Neobično je što snimak nema ton, jer tu vidimo da čovjek priča. Pretpostavka je da ljudi koji su to snimali nešto i komentarisali. Ne znam na osnovu čega Tužilac zaključuje da se ovo nalazi u prostorijama policije. U izvještaju piše da je oprema zatečena u improvizovanom magacinu. Takođe vidimo samo dio elektronskih aparata, ne sve i vidimo novac. Kada se te stvari sagledaju vidimo da su u suprotnosti sa iskazom svjedoka saradnika. Na kraju se kaže da su svi predmeti fotografisani i video snimani. Ne znam da li je kompletan video materijal i bilo biu korisno da saznamo kada je učinjen ovaj video zapis. Ovaj snimak je u direktnoj suprotnosti sa onim što nam je mjesecima pričao svjedok saradnik'', kazao je Radosavljević.

11:17 Tužilac Čađenović je rekao da se na snimku jasno vidi da su se predmeti nalazili u MUP Srbije i da su oduzeti od Saše Sinđelića.

"Pored predmeta koji su pregledani konstatovano je i pruisustvo novca", rekao je Čađenović.

11:15 Pročitan je izvještaj i pogledan video sa pregleda lica mjesta, 25. oktobar 2016. godine u Beogradu.

Foto: Printscreen

10:55 Na zahtjev advokata Jovanovića otvoreni su mobilni telefoni. Uvidom u SIM kartice utvrđeno je da su rezane i da se ne vidi broj telefona samo serijski broj.

Foto: Printscreen

"Lenovo je jeftini aparat, dosta lošeg kvalitzeta, sa lošim funkcijama. Koristim ga povremeno kada sam u Crnoj Gori. Ono što je posebno zanimljivo ovaj telefon nema dobar intertnet preko kartice. Ovi ostali aparati su u rangu kvaliteta "Bubanj potoka". Nijedan od ovih aparata nema kvalitetnu internet vezu. Meni je vrlo zanimljivo da imam sadržaj laptopa koji je oduzet, ali nikako nemam sadržaj tableta. Bilo bi uputno da sud zatraži od tužioca da se izjasni zašto su predmeti koji su oduzeti vraćeni čovjeku čiji status nije potvrđen odlukom ovog vijeća", rekao je Jovanović.

10:51 Advokat Radosavljević je kazao da je skandalozno da su tablet i računar vraćeni Sinđeliću.

"Sada vršimo uvid u četiri telefona, a nema tableta i računara. Potpuno je skandalozno da su tablet i računar vraćeni Sinđeliću. Imamo problem da vršimo upoređivanje'', naveo je Radosavljević. Kazao je i da su od četiri mobilna telefona samo dva bila predmet vještačenja.

10:47 Prikazani su i oduzeti mobilni telefoni.

Foto: Printscreen

"Što se tiče mobilnih telefona oduzeti su u Srbiji i iz njih su izuzeti svi podaci i predati sudu uz naredbu o pretresau sudije za istragu. Mđđu mobilnim aparatima koji su oduzeti je i telefon marke Lenovo koji ima oznaku sa brojem 9. U pitanju je specijalni telefon", rekao je Čađenović.

Foto: Printscreen

10:41 Advokat Jovanović rekao je da je njegov zaključak da je neka bezbjedonosna služba "koja je uključena u ovu maskaradu" unijela ovaj novac.

"I da je neko vrlo svjesnso obmanuo državni vrh Srbije. Služba MUP-a Srbije za borbu protiv terorizma i ekstremizma da nije uradila profesionalno svoj dio posla tek bi danas bili u mraku. Na moju veliku žalost ta služba kasnije nije postupala'', kazao je Jovanović.

10:36 Sutkinja Mugoša je konstatovala da su koverte iz kojih je izvađen novac, bijele i braon boje.

Foto: Printscreen

10:27 Advokat Radosavljević je rekao da se na osnovu serijskih brojeva novčanica može dobiti veliki broj podataka.

Naveo je da je veliki broj novčanica od 100 eura izdat u Austrije, dok su novčanice od 500 eura izdate u Njemačkoj i Austriji.

"Postoji trag manipulacije, odnosno kontakta sa novčanicama. Ne postoji nijedan dokaz da je izvor novca od Edija", rekao je Radosavljević.

10:25 "Nove su novčanice iz paka i u nizu su jedna za drugom. Novčanice su potpuno nove, neupotrebljivane, što ukazuje da potiču od jednog izbora od organizatora kriminalne organizacije jer su novčanice oduzete od svjedoka saradnika Sinđelića", rekao je Čađenović.

Dodao je da je novac korišćen za finansiranje kriminalnog plana

Foto: Printscreen

10:23 Prikazane novčanice u apoenima od 500 i 100 eura. Oduzeto je 539 komada novčanica ukupne vrijednosti 125.500 eura.

Foto: Printscreen

10:21 Suđenje se nastavlja čitanjem potvrde o privremeno oduzetim predmetima MUP-a Srbije iz 2016. godine.

9:30 Određena pauzu od 10.15 časova kako bi se u sudnici postavio novac.

9:25 Advokat Dušan Radosavljević je kazao da ram kada se pogleda "izgleda bijedno, kao da je iz neke antikvarnice".

"Sve da je u tom nekom planu ova oprema došla u Crnu Goru pita se kada bi se ta radnja obavila", rekao je Radosavljević.

Advokat Jovanović je konstatovao da se u BiH i Hrvatskoj na isti ovakav način piše policija.

9:24 Prikazan je ram sa natpisom "Policija". Tužilac Čađenović je rekao da se naziv policija u Srbiji piše ćirilicom a uz Crnoj Gori latinicom.

"Bez sumnje ovo je namijenjeno da se na predmetima odštampa naziv policije kako bi bili identični sa uniformama MUP-a Crne Gore", kazao je Čađenović.

9:18 "Kompleti sadrže i taktički policijski spremnik za vodu koji koriste vojne i policijske snage prilikom dužih akcija. Kompleti su kompletirani sa gas maskom i futrolom za pištolj i smatram da kod ovih kompleta postoji samo jedna namjena, a to je da osoba koja nosi ovo sve više liči na pripadnika MUP-a Crne Gore", rekao je Čađenović.

Čađenović Foto: Printscreen

9:14 Prikazano je 28 kompleta sa zaštitnom opremom, futrolama, gas maskama...

9:13 Advokat Miroje Jovanović naveo je da je ovom opremom "zaštićeno sve život".

"Osoba koja bi ovo obukla nije zaštićena uopšte. Osoba koja bi ovo obukla mogla bi da bude savladana od bilo čega", rekao je Jovanović.

Foto: Printscreen

9:11 "Oprema se koristi u policijske svrhe prilikom održavanja javnog reda i mira i ukazujem da je ista ili identična sa opremom koju koriste pripadnici MUP-a Crne Gore. Namjera iste je bila da se koristi od strane pripadnika specijalne grupe koja je trebala da dođe naoružana na protest 16.oktobra da puca i istovremeno da se stvori metež", rekao je tužilac Saša Čađenović.

9:06 Prikazano je 12 kompleta, koje čine opasači, čarape, gas maske, protektori, štitnici od plastike i sunđera…

Foto: Printscreen

9:05 Suđenje je nastavljeno pregledanjem predmeta.

Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine nastavlja se danas.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za to krivično djelo odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpski državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

