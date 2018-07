“Primanja za oko 600 žena još jedna manipulacija Vlade”

Oko 600 korisnica naknada za majke sa troje i više djece, koje su ranije raskinule ugovor na određeno vrijeme zarad tih primanja, moći će da ostvare pravo na novu vrstu naknade, za šta će do kraja godine da bude potrebno oko 3,56 miliona eura, sa doprinosima.

Izmjene zakona kojima je najavljena nova vrsta primanja za 600 majki korisnica naknada samo otkrivaju još jednu u nizi manipulacija Vlade, smatra Željka Savković, iz Koordinacionog odbora korisnica naknada za majke sa troje i više djece.

O Zakonu o izvršenju odluke Ustavnog suda je u srijedu raspravljano na skupštinskom Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Ustavni sud Crne Gore 19. aprila je odlučio da je isključivanjem mogućnosti da pravo na naknadu ostvare i majke koje su imale zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme, zakonodavac povrijedio Ustavne principe o vladavini prava i jednakosti svih pred zakonom.

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić kazao je da je akt promijenjen, jer ta kategorija žena nije bila pravno prepoznata, te da je lani nakon ukidanja naknade po osnovu rođenja troje ili više djece uvedena nova vrsta primanja samo za one korisnice koje su imale ugovor na neodređeno vrijeme.

Prema predloženom zakonu, majkama će se retroaktivno isplatiti naknada, počevši od 30. juna prošle godine. Procjenjuje se da će za oko 600 korisnica, za period od 18 mjeseci, do kraja tekuće godine, biti potrebno oko 3,56 miliona eura, sa doprinosima.

Predviđeno je da 193 eura primaju majke koje su dok su radile ostvarivale zaradu u neto iznosu do 200 eura, 264 eura će imati majke koje su primale platu u neto iznosu od 200 eura do 350 eura. Najveći iznos 336 eura predviđen je za majke koje su prije prestanka radnog odnosa ostvarivale mjesečnu zaradu u neto iznosu većem od 350 eura.

“Izjava koju je pompezno najavio ministar Purišić je smiješna. Ništa se strašno nije desilo, bez što je otkrivena još jedna njihova manipulacija majkama”, kazala je “Vijestima” Savković.

Zadovoljna jer je oko 600 korisnica ostvarilo pravo na naknadu, Savković dodaje da pobjede nema dok svaka od oko 22.000 korisnica ne bude dobila 70, odnosno 40 odsto prosječne zarade koja je prethodila godini ostvarenja tog prava.

Korisnice naknada protestuju više od godinu i po zbog ukidanja tog primanja. Savković podsjeća da “protesti nisu zbog majki iz radnog odnosa, prema kojima je urađena najveća nepravda, nego zbog svake majke, njih oko 22.000, koja je obuhvaćena zakonom od 1. januara 2016”.

Podsjeća i da će korisnice naknada, nakon iscrpljivanja pravnih sredstava u CrnojGori, podnijeti predstavku Strazburu.

“Neka se zapitaju koliko će država morati da isplati kada Strazbur donese odluku u korist majki, da stečeno pravo ne može biti oduzeto”.



“Majkama godinu ne stižu rješenja Ministarstva”

Savković je optužila relevantne institucije da blagovremeno ne odgovaraju na zahtjeve korisnica koje su od ukidanja naknada, ulagale žalbe.

“Ni Ministarstvo rada, ni sudovi nisu blagovremeno majkama slali odgovore na žalbe i tužbe. Vjerujem da bi inspekcija rada i te kako imala posla u tim ustanovama. Ne može biti da majci koja se žalila Ministarstvu rada na ukidanje naknada, već godinu ne šalju odgovore na žalbu.

Maltretiranje od vrata do vrata je nasilje koje se više od godinu i po sprovodi nad korisnicama naknade. Svi su nijemi i ćute zbog toga. Purišić bi trebalo da priča o tome, a ne o 600 žena kojima proračunato nisu davali naknade. I o tome gdje je 6.000 žena sa Zavoda za zapošljavanje, koje se nisu vratile na biro rada.”

