Princeza iz Meklenburg-Strelica dovela je golf na Balkan

Na blogu STRELITZIUS, objavljen je tekst o golf klubu “Knjaginja Milica” iz Tivta, zahvaljujući ljubaznosti dr Nede Donat-Krivokapić, profesorice njemačkog jezika na Univerzitetu Crne Gore, koja se nedavno zainteresovala za naš golf klub i pomogla nam da tekst o našem klubu bude objavljen na blogu STRELITZIUS.

Dr Neda Donat-Krivokapić već deset godina proučava život princeze Jute. Prije dvije godine je na poziv udruženja Kulturna dobra Nojstrelica u Jutinom rodnom gradu Nojstrelic održala predavanje o životu ove njemačke princeze na Cetinju. Sada u saradnji sa jednom autorkom iz Njemačke, piše knjigu o vjenčanju i životu njemačke princeze Jute i prestolonasljednika Danila. Za potrebe pisanja ove knjige, šef kuće Meklenburg-Strelic je dr Nedi Donat ustupio Jutine memoare. Knjiga će biti objavljena naredne godine u izdanju jedne izdavačke kuće u Njemačkoj. Istovremeno, povodom 120 godina od vjenčanja princeze Jute i prestolonasljednika Danila 1899. godine, u Crnoj Gori će Crnogorska akademija nauka i umjetnosti objaviti Jutine memoare dvojezično, tj. na njemačkom i crnogorskom jeziku.

Dana 26. 08. 2018 njemački novinar i bloger Andre Gros, objavio je na svom blogu STRELITZIUS tekst o golf klubu “Knjaginja Milica” iz Tivta. Novinar Gros živi i radi u oblasti Meklenburg-Strelic i izvještava o dnevnim događanjima iz te oblasti. Posebno se interesuje za život i djelo meklenburške princeze Jute, koja je bila udata za crnogorskog prijestolonasljednika Danila i za sve što je vezano za nju. U ljeto 2017. godine došao je u Crnu Goru i napravio turu „Stopama njemačke princeze Jute“, tj. obišao je mjesta na kojima je Juta živjela - Dvorac kralja Nikole u Baru, te Plavi dvorac na Cetinju, a o svemu je izvještavao na svom blogu. Blog ima čitaoce na svim kontinentima, tačno iz 115 zemalja svijeta.

Njemački bloger je o našem klubu napisao sljedeće:

Ovo bi moglo da interesuje i golf klub Meklenburg-Strelic iz mjesta Gros Nemerov, koje se nalazi između Nojstrelica i Nojbrandenburga: jedna princeza iz Meklenburg-Strelica je bila ta, koja je 1906. godine otvorila prvi golf klub na Balkanu. Udajom je postala crnogorska princeza, prijestolonasljednikovica. U novoj domovini je prihvatila pravoslavnu vjeru i dobila ime Milica. Pripala joj je čast da u starom glavnom gradu, Cetinju, u prisustvu mnogobrojnih tamo akreditovanih diplomata 20. juna 1906. godine izvede prvi udarac.

Prijateljica mog bloga, dr Neda Donat mi je ovih dana poslala dosta podataka o svemu tome. Po tome je princeza bila dosta ispred svog vremena. U drugim gradovima na Balkanu su golf klubovi osnivani 20 ili 30 godina kasnije, npr. u Zagrebu 1927. godine, u Beogradu 1936, a na Bledu, u Sloveniji tek 1938. godine.

Godine 2016. je golf klub iz Tivta, crnogorskog grada na obali, oživio tradiciju golfa. To je, za sada, jedini golf klub u zemlji. I golf klub nije slučajno uzeo to ime. Možda je to i jedini golf klub na svijetu, koji nosi žensko ime, pretpostavlja germanistkinja Neda Donat. Kada se pročulo da će biti objavljeni memoari princeze Jute (Milice), odmah su joj se javili sportisti iz Tivta. Klub ne samo što nosi ime rođene Meklenburžanke, već i na svojim majicama imaju konture plemkinje, urađene prema istorijskoj fotografiji.

Svake godine se u čast knjaginje održava turnir pod nazivom Memorijal Knjaginje Milice, u okviru kojeg se održavaju međunarodni Montenegro Open i nacionalni Montenegro Championships. Za sada sportisti iz Tivta moraju da turnire održavaju u susjednim zemljama, jer će golf teren koji je planiran u slikovitom Lustica Bay biti do 2020. godine postepeno osposobljavan za takve turnire. Ali, tradicija se nastavlja i dirljivo je kako je njeguju. Možda će golf klub iz mjesta Gros Nemerov naknadno nazvati svoj klub PRINCEZA JUTA FON MEKLENBURG-STRELIC. Ova ćerka naše zemlje je to sigurno zaslužila.

