Prinudna naplata i stečaj protiv 750 firmi

Poreska uprava je počela proces prinudne naplate poreskog duga protiv 750 preduzeća koja ne plaćaju redovno obaveze prema prihvaćenom reprogramu poreskog duga. Ukoliko ove mjere ne budu dale rezultate, sljedeća mjera biće pokretanje stečaja, saopšteno je "Vijestima" iz Poreske uprave.

Poreski dug ovih kompanija iznosi 30 miliona eura. Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša nedavno je u emisiji “Direktno” na TV Vijesti kazao da je stečaj moguć kod više od 600 firmi.

"Ukoliko mjere prinudne naplate ne rezultiraju naplatom poreskog duga, Poreska uprava će pristupiti krajnjoj mjeri za naplatu poreskog potraživanja, a to je predlaganje otvaranja stečajnog postupka prema ovim poreskim dužnicima, i to kada se za to ispune zakonski razlozi propisani članom 12 Zakona o stečaju, a, između ostalog, ukoliko stečajni dužnik ne odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospjelosti obaveze, u ovom slučaju od datuma preduzimanja mjera prinudne naplate blokadom žiro-računa”, naveli su iz Poreske uprave.

U Crnoj Gori se godišnje ukupno u oko 500 firmi uvede stečaj, zbog čega su “Vijesti” pitale da li Poreska uprava ima saradnju sa Privrednim sudom kako ta institucija ne bi bila zatrpana zahtjevima za stečaj za kratko vrijeme. Ukupno u Crnoj Gori ima oko 200 stečajnih upravnika sa licencom.

"Pri donošenju odluka o predlaganju stečajnog postupka vrši se analiza svrsishodnosti takve mjere, odnosno vjerovatnoće da će se kroz isti zaista i naplatiti poreski dug. Ovakva analiza podrazumijeva utvrđivanje mogućih izvora za naplatu poreskog potraživanja, pri čemu će se najprije pristupati naplati potaživanja od onih lica kod kojih postoji mogućnost naplate duga, u zavisnosti da li ista posjeduju pokretnu i nepokretnu imovinu i da li je ona opterećena založnim pravom”, naveli su iz Poreske uprave.

Zakon o reprogramu poreskog duga usvojen je krajem 2016. godine, a pripremio ga je kabinet ministra finansija u prelaznoj vladi Raška Konjevića. Za reprogram se na početku prijavilo skoro 6,5 hiljada, a uslovi su bili da uplate jednokratno 10 odsto ukupnog duga na početku, a preostali dio plaćaju u 60 mjesečnih rata.

"Stepen poštovanja reprorgamiranih obaveza kreće se oko 70%, a kroz realizaciju Zakona o reprogramu poreskog potraživanja započeta je naplata potraživanja i od značajnog broja onih kompanija koje godinama nijesu bile u mogućnosti da izmire dospjele poreske obaveze i koje se nalaze na crnoj listi poreskih obveznika. Poreska uprava u kontinutetu preduzima mjere prinudne naplate prema obveznicima kod kojih su rješenja o reprogramu na snazi, kao i kod onih obveznika kojima su ista ukinuta, zbog značajnijeg kašnjenja u izmirivanju dospjelih obaveza. Poreska uprava je do sada podnijela predlog za pokretanje stečajnog postupka kod poreskih obveznika Komerc Keka, Put Bara i Montenegro Security Service Podgorica, kojima su rješenja o reprogramu ukinuta zbog neizmirivanja jednokratne uplate a u skladu sa odredbama Zakona o reprogramu poreskog potraživanja, a kod kojih ostalim mjerama prinudne naplate nije bilo moguće naplatiti poreski dug u ukupnom iznosu od 2.967.242,54 eura, pri čemu su u međuvremenu dospjele i ostale neizmirene obaveze istih", naveli su iz Poreske uprave.

Kroz reprogram naplaćeno 30 miliona starih dugova

Kroz reprogram poreskog duga u skladu sa Zakonom o reprogramu poreskog potraživanja do sada je prihodovan iznos od 29.999.983,91 eura, pri čemu je tokom 2017. godine naplaćeno 24.254.793,86 eura, a u prvom kvartalu 2018. godine (zaključno sa 18. aprilom 2018. godine) 5.745.190,05 eura, saopštili su iz Poreske uprave "Vijestima".

