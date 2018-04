Pritvor do 30 dana osumnjičenom za bacanje molotovljevog koktela na prostorije DF-a

Budvanska policija uhašpila je S.M (30) zbog sumnja da je bacio staklenu flašu sa nepoznatom tečnošću na prostorije Demokratskog fronta u Budvi.

Sudija za istragu kotorskog Osnovnog suda Špiro Pavićević odredio je Budvaninu pritvor do 30 dana.

Pavićević je potvrdio za Vijesti da je danas u prisustvu branioca saslušao osumnjičenog, te mu odredio pritvor. On će biti upućen u spuški Istražni zatvor

"Dežurna služba CB Budva je, 16.4.2018. godine oko osam časova, obaviještena od stane zaposlenih u „Demokratskom frontu da je prilikom dolaska na posao zatekla oštećena vrata od poslovnih prostorija, koje se nalaze u prizemnom dijelu stambene zgrade, dok se ispred vrata nalazila staklena flaša sa nepoznatom tečnošću sa nagorjelom krpom na vrhu flaše te da se flaša nalazila na otiraču na kojem su takođe bili vidljivi nagorjeli tragovi", saopšteno je iz Uprave policije.

U saopštenju se dodaje da je po prijemu obavještenja, na lice mjesta izašla ekipa za uviđaje koja je po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru izvršila uviđaj.

"Tom prilikom su izuzeti određeni predmeti i tragovi sa lica mjesta koji su uz naredbu tužioca upućeni u Foreznički centar radi vještačenja.Pregledom video zapisa konstatovano je da oko 00,30 časova do ulaznih vrata navedene prostorije dotrčalo nepoznato lice koje je držalo u jednoj ruci kamen kojim je polomilo staklo poslovnih prostorija, dok u drugoj ruci drži staklenu flašu u koju je bila umetnuta zapaljena tkanina, tzv. molotoljev koktel, a koji je to lice pokušavalo da ubaci u unutrašnjost prostorija. Molotoljev koktel koji je bio zapaljen mu je tom prilikom ispao na otirač ispred ulaznih vrata a ovo lice se potom udaljilo sa lica mjesta", kazali su iz UP.

Naveli su i da su službenici Centra Bezbjednosti Budva preduzelu dalje mjere i radnje na rasvetljavanju predmetnog događaja kao i nakon dobijenih rezultata vještačenja iz Forenzičkog centra došli do osnovane sumnje da je izvršilac predmetnog krivičnog djela S.M.

"O preduzetim mjerama i radnjama upoznat je državni tužilac u ODT u Kotoru, koji je kvalifikovao događaj kao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti. Službenici CB Budva su danas, a shodno prethodno pribavljenoj naredbi od sudije za istragu Osnovnog suda u Kotoru, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi S.M, nakon čega je on, po nalogu nadležnog tužioca, lišen slobode uz posebni izvještaj podnijet kao dopuna krivične prijave. Osumnjičeni je sproveden u nadležno državno tužilaštvo zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio navedeno krivično djelo", kazali su iz UP.

