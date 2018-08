Problem što inspektor Lompar ne štedi jahtaše?

Glavni inspektor sigurnosti plovidbe u Boki Kotorskoj Željko Lompar nije revnostan državni službenik koji odgovorno radi svoj posao, već pirat koji proganja strane jahtaše kako bi im uzeo novac. To tvrdi izvjesni kapetan W.C. Tell koji je mejl sa teškim optužbama na Lomparov račun uputio na adrese inspektora i više funkcionera Vlade Crne Gore, među kojima je i direktor Direktorata za pomorstvo u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, kapetan Vladan Radonjić.

Tell je protestni mejl proslijedio i direktoru prodaje vezova marine Porto Montenegrto u Tivtu Džonu Stivensu, nekolicini predstavnika ovdašnjih pomorskih agencija koje zastupaju strane mega i superjahte, kao i na adrese više kapetana tih luksuznih plovila.

„Vaša prevarna šema za zarađivanje novca koju koristite da postavljate zamke nautičarima i kapetanima jahti u Boki Kotorskoj, kako biste ih ucijenili da vam daju mito, je odvratna i narušava dobro ime Tivta, tim prije što to činite koristeći autoritet službene institucije inspektora sigurnosti plovidbe. Vi ste običan pirat, a ne inspektor“, napisao je W.C. Tell u mejlu Lomparu, nazvavši ga „sramotom za svoju zemlju i sramotom za dobre ljude Tivta i Crne Gore“.

„Zbog toga što ovdje radite, trebalo bi da završite u zatvoru”, piše u mejlu u koji su „Vijesti“ imale uvid.

Lompar inače, uživa imidž jednog od najrevnosnijih i najstrožih službenika Ministarstva pomorstva i saobraćaja, a na njegov rad po pravilu, žale se mnogi - od domaćih voditelja čamca, do skipera stranih jahti, jer ovaj inspektor podjednako kažnjava sve koji se na ovaj ili onaj način nađu u prekršaju propisa na moru.

On je bez pardona do sada „odrezao“ i mnoge novčane kazne stranim i domaćim jahtašima koji su među najčešćim prekršiocima propisa, a država ih po pravilu, pokušava zaštititi ili im gleda kroz prste u ime „podsticajnog ambijenta za razvoj jahtinga“.

Kazne se najčešće odnose na nepoštovanje ograničenja brzine plovidbe u Boki koja iznosi maksimalno 10 čvorova u zalivu, odnosno 6 čvorova u kumborskom i tjesnacu Verige, a „elitnu jahting zajednicu“ posebno pogađa to što je Lompar u posljednje vrijeme zagrebao i u izuzetno unosan i maltene potpuno nekontrolisan biznis takozvanog crnog čartera, odnosno nelegalnog izdavanja i iznajmljivanja plovila za sport i rekraciju i jahti, u kome se vrte milioni.

Tako je prema saznajima „Vijesti“ Lompar proteklih dana u nekoliko navrata inicirao da Turistička inspekcija konačno počne da kontroliše plovila koja se daju u crni čarter, a prilikom čega je ta inspekcija u najdrastičnijim slučajevima izrekla i tri novčane kazne u iznosu od po 2.500 eura.

Kapetan W.C. Tell u mejlu upućenom Lomparu poručuje inspektoru da je „njegovo vrijeme isteklo“ i da to što je Lompar brat bivšeg ministra (i funkcionera SD dr Andrije Lompara - prim.aut.) mu „ne daje za pravo da pljačka, krade i ucjenjuje jahte koje posjećuju i pri tom donose novac i radna mjesta za dobre ljude Crne Gore“.

Tell međutim, ne pominje crni čarter, niti Lomparove aktivnosti na sprečavanju nelegalnosti u tom poslu, već na račun inspektora prvenstveno stavlja njegovo kažnjavanje jahtaša zbog prebrze plovidbe u zalivu.

„Mnogo puta smo vam tražili da postavite znake sa ograničenjem brzine, ali ništa niste uradili. Drugi su ponudili da plate da se ti znaci postave. Vi to obijate. Ja razumijem - zašto biste vi postavili te znake kada imate razrađenu koruptivnu mrežu za zaradu novca postavljenu u tjesnacima Boke. Mnogi kapetani i vlasnici jahti su vam platili mito da im umanjite novčane kazne. Dobar je to posao g. Lompar, ako svakodnevno imate po nekoliko takvih slučajeva“, tvrdi Tell koji poručuje da navodno, ima dokaze za svoje tvrdnje i da će njegovu priču o Lomparu potvrditi mnoge njegove kolege-kapetani jahti.

„Na kraju, vama iz Vlade koji ovo čitate - sram vas bilo što ništa ne radite... “, poručuje kapetan W.C. Tell.

Posljednjih mjesec dana desilo se nekoliko pomorskih nesreća i nezgoda.

Lompar: Preko izmišljenog kapetana neki krugovi vrše pritisak da ne provjeravamo

Lompar je juče „Vijestima“ kazao da je Inspekcija sigurnosti plovidbe, obavljajući svakodnevne aktivnosti „vidjela dosta slučajeva crnog čartera jahti i ukazala Turističkoj inspekciji na potrebu češćih kontrola u toj oblasti“. „Tobožnji kapetan W.C. Tell ne postoji niti u jednoj evidenciji Lučke kapetanije Kotor, niti je ikada brod kojim je zapovijedala osoba sa tim imenom kažnjen u našoj zoni odgovornosti. Koliko sam upoznat, mejl o kome govorite, poslat je sa IP adrese u Kanzasu u SAD, tako da se teško može govoriti o nekom skiperu ili kapetanu jahti, već je prije ovdje riječ o izmišljenoj osobi preko koje određeni krugovi kojima ne odgovaraju aktivnosti inspekcije pokušavaju da nas spriječe da radimo svoj posao“, kazao je Lompar. On je Tella, „ako postoji“, pozvao da slobodno javno iznese sve dokaze kojima navodno raspolaže u vezi sa nelegalnim radnjama inspektora i njihovoj navodnoj korumpiranosti. „Nemam potrebe da se bilo kome, a najmanje nepostojećim ličnostima, pravdam za svoje postupke. Pogotovo to neću da činim dok god taj neko ne podnese i prezentira jasne i čvrste dokaze za osnovanost svojih tvrdnji o mojim tobožnjim nelegalnim i koruptivnim radnjama. Sve što imaju, slobodno neka objave. Do tada, nastaviću da odgovorno obavljam svoju dužnost i primjenjujem zakon jednako prema svima“, kazao je Lompar.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)