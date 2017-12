Prodaja cigareta pala za 2,5 odsto

Podaci Agencije za duvan pokazuju da je za 11 mjeseci ove godine prodato manje cigareta nego u istom periodu lani. Na osnovu prijava cijena tri velika uvoznika cigareta , u toj instituciji očekuju da će novo poskupljenje od 1. januara 2018. iznositi od 30 do 50 centi po paklici.

“Promet cigareta , izražen kroz prodaju od strane trgovaca na veliko prema trgovcima na malo registrovanim kod Agencije za duvan, za period januar-novembar 2017. iznosi 803 tone, što je za 2,5 odsto ili neznatno manje u odnosu na isti period prošle godine”, saopšteno je “Vijestima” iz Agencije.

Na pitanje imaju li procjenu koliko je učešće sivog tržišta i da li očekuju povećanje u narednom periodu, iz Agencije su odgovorili da ta institucija “nema način da pouzdano i egzaktno utvrdi veličinu nelegalnog prometa cigareta , što jedino može biti predmet grubih i okvirnih procjena”.

“Generalno, nelegalnost prometa cigareta ogleda se u nedostatku akcizne markice države u kojoj se prodaju, ali i u krivotvorenosti istih. Značajno je istaći i da gotovo u svim zemljama postoji zakonomjernost između porasta akciza na duvanske proizvode i porasta aktiviranja sivog tržišta”, dodali su iz Agencije.

Zbog rasta dažbina na cigarete proteklih mjeseci je živnulo sivo tržište. “Vijesti” su prije nekoliko dana objavile da se na crnom tržištu cigareta pojavio brend “de santis”, koje proizvodi fabrika Monus u Zemunu, povezana sa kontroverznim biznismenom Predragom Rankovićem Peconijem. Paklica ovih cigareta na ulici, ali i u manjim trgovinama, koštala je 1,2 eura, dok je boks (10 paklica) koštao 10 eura.

Povećanje akcize bilo je već dva puta 2017. i još jedno povećanje slijedi od 1. januara. Akciza je prvi put povećana početkom aprila zbog čega su cigarete poskupjele 10 centi po paklici. Drugo poskupljenje uslijedilo je 1. avgusta kada su maloprodajne cijene cigareta povećane za 30 centi.

Zbog rasta akcize, od 1. januara će doći do dodatnog poskupljenja od 30 do 50 centi.

“Nove maloprodajne cijene cigareta koje će se primjenjivati od 1. januara 2018. godine prijavila su Agenciji do sada tri uvoznika, od ukupno pet, i to: Plus, Neregelia i Ataco. Njihovim cjenovnikom obuhvaćeno je oko 50 marki cigareta , a u registru o markama duvanskih proizvoda nalaze se 157 marki. Porast cijena po paklici je od 0,40 eura do 0,50 eura. Kod neznatnog broja marki prijavljeno je poskupljenje za 0,30 eura”, naveli su iz Agencije.

Najjeftinija paklica cigareta biće 2,3 eura, a najskuplja 4 eura

Od Nove godine najjeftinija legalna paklica cigareta, sa rastom svih dažbina, koštaće najvjerovatnije najmanje oko 2,3 eura. Najjeftinija među prijavljenim brendovima sada košta 1,80 eura. To su četiri brenda - cigarete “fast revolušn“ zemunske fabrike Monus i tri kineska brenda, proizvedena u Bugarskoj, čija je prodaja tek počela na tržištu. Promjena njihovih cijena od 1. januara još nije prijavljena Agenciji.

Najskuplja legalna paklica cigareta na tržištu je “parlament” koja sada košta 3,50 eura, a nova, prijavljena cijena tog brenda od početka 2018. biće četiri eura.

