Promjenljivo oblačno, temperatura do 29 stepeni

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo vrijeme za ovo doba godine, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.



U popodnevnim satima, uglavnom u sjevernim predjelima, ponegdje kratkotrajno moguća kiša ili grmljavina.



Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, na primorju mjestimično umjeren do pojačan, istočnih smjerova.



Jutarnja temperatura vazduha od šest do 16, najviša dnevna od 18 do 29 stepeni.

