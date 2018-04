Promocija Bojanića u Baru: Ujediniću Crnu Goru

Predsjednički kandidat većeg dijela opozicije Mladen Bojanić poručio je večeras iz Bara da će kao predsjednik države učiniti sve što je moguće da se sukobi u Crnoj Gori prevaziđu, i da se zajedno traže i nalaze rješenja crnogorskih problema.

"Politika je sredstvo za rješavanje sukoba, i to je mjesto za predsjednika države. To sigurno mogu da ispunim. Pozvaću odmah sve aktere javnog života za sto i nećemo se rastajati dok ne nađemo rješenja crnogorskih problema. Posvađani ne možemo naprijed, zajedno možemo sve . Obećao sam da ću stati iza svakog građanina kome je pričinjena nepravda, to sam radio i do sada, a kao predsjednik imaću još više kapaciteta I neće biti potrebe da se ide u Strazbur, ja ću biti Strazbur u Crnoj Gori", rekao je Bojanić.

Da bi se u državi sprovele suštinske promjene nabolje, dodao je, prvi uslov je smjena Đukanovića “čija pobjeda vodi u autokratiju i diktaturu, a to ne smijemo dozvoliti”.

"Kad je sada spreman da radi ovo što radi, možete misliti šta će raditi sa mandatom od pet godina. Drugi uslov je oslobađanje zarobljenih institucija, Evropa je jasno rekla da je ovo zarobljena država sa spregom organizovanog kriminala i vlasti i na lokalnom i na državnom nivou. Umjesto da se približavamo Evropi, mi idemo u kontrasmjeru. Više ne znamoo gdje počinje država, a gdje kriminal. Svaka država je jača od mafije, ali, u Crnoj Gori je problem na čijoj je strani Đukanović", istakao je Bojanić.

On je ukazao da je Milo Đukanović promašio izbore jer se ovim što radi-obilascima gradilišta i obećavanjem projekata-“kandiduje za premijera, a ne za predsjednika”.

Foto: Radomir Petrić

"Da li je opet ovo neka njegova borba sa (Duškom) Markovićem, ne znam, ali, znam da neće biti predsjednik Crne Gore. Đukanović je promoter ovakve bezbjednosne situacije u Crnoj Gori, on je taj koji je ohrabrivao i pod svojim skutima držao kriminaln egrupe, a sad priča o nekakvim planovima za bezbjednost", kazao je Bojanić.

Ističući da se u ovakvoj Crnoj Gori svaka kritika proglašava izdajom, on je dodao da kritičko mišljenje gura društvo naprijed, i da zato mora biti pospješeno, a ne da se na kritički stav odgovara stigmatizacijom, “tako ne možemo naprijed”.

"Poslušnici ovo društvo mogu povući samo unazad, nikako naprijed. Od 15. aprila okrećemo drugi list, biće mi drago da me kritikujete, jer će mi to značiti da mislite da mogu kao predsjednik da radim mnogo bolje", istakao je Bojanić.

U komentaru situacije u Baru, Bojanić je naglasio da je samo u slučaju bivše “Primorke” ukupna šteta za državu preko 21 milion eura, “od toga je država izgubila skoro sedam miliona eura koje nikad neće nadoknaditi”.

"Da li je Đukanović saznao ko su vlasnici “Melagonai Primorka” sa kojima se sastao i odobrio im garancije od četiri miliona eura prije nego što je firma osnovana? Izgurao sam slučaj “Ramada”, izguraću i “Primorku”, naveo je Bojanić.

On je ponovio da će se zauzeti da svi naši mladi stručnjaci obave praksu od tri do šest mjeseci u zemljama Zapadne Evrope, “da tamo steknu znanje i da ga prenesu ovdje kad se vrate”.

Na konvenciji u Domu kulture, govorili su i Milenko Jovanović, Danijela Đurović, Filip Vemić, Dragan Tufegdžić, Vuk Vujović, Danijela Đukić i Stefan Đukić.

