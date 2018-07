Proslava kapetanu Štumbergeru u čast

Brojni turisti i mještani Baošića sinoć su, povodom rođendana I treće godine od obnavljanja Muzeja Miroslava Štumbergera, posjetili dom starog kapetana, i uz muziku i prigodan program, odali počast sugradjaninu koji je još za života svoju kuću pretvorio u Muzej sa bogatom zbirkom etnografskih predmeta , ali i uredio i oplemenio dvorište u kojem je , između ostalog zasadio 200 različitih vrasta ruža.

Bila je to prilika za podsjećanje na izuzetnu ličnost, svestarnog kapetana koji je u mladosti iz Slovenije došao u Boku , zavolio je i odlučio da zauvijek ostane u Baošićima.

Visokoobrazovan čovjek , koji je govorio pet jezika, svoju kuću je 50tih god prošlog vijeka pretvotio u muzej i otvorio je za posjetioce- podsjetila je direktorica JU muzej Mirko Komnenovic i galerija, Ivana Palikuća.

Foto: Slavica Kosić

Na bogatu zbirku , koja na žalost nije sačuvana u cjelosti , podsjetio je kustos Čedomir Đurišić.

Mornarički kapetan Miroslav Štumberger bio je i inovator i pisac udžbenika iz torpedistike, ali prije svega zaljubljenik u umjetnost, tradiciju muzeologiju.

Pomorski kapetan Miroslav Štumberger (1892 – 1983) rođen je 2. jula 1892. godine u mjestu Šmarje pri Jelšahu kod Celja u Sloveniji.

Štumberger je nakon Prvog svjetskog rata postavljen za komandanta Podmorničke baze u Kumboru I od tada je njegov radni I privatni život vezan za Boku.

Bio je čovjek stvaralačkog duha, visoke kulture počinje sa sakupljanjem starina kojih je u to vrijeme još bilo u izobilju kod mještana. Nije štedio novac za otkup tih predmeta, tako da je uskoro cijela kuća bila puna raznovrsnih etnoloških predmeta, ali i vrijednih primjeraka starog oružja.

Pored vrijednih ikona iz škole Rafailović Dimimitrijević, stilskog namještaja, umjetničkih slika, starog oružja i novca, maketa brodova koje je sam pravio, posebnu vrijednost činila je biblioteka od 1516 knjiga, među kojima je bilo 46 knjiga iz XVII, XVIII i XIX vijeka. Najvrijednije knjige su tri toma jednog od prvih izdanja Enciklopedija britanika iz 1788. godine. (The New Royal Cyclopaedia and Encyclopaedia, vol. I, II, III. London 1788.), Familijarna engleska Biblija iz 1548, Napoleonov Kodeks iz 1806, Astronomija i osnovi geometrije iz 1604 godine i još mnoge druge.Dio vrijedne zaostavštine nestao je , prije svega nebrigom lokalnih vlasti , 90 tih godina prošlog vijeka.

Proslavu povodom rodjendana Kapetana Štumbergera organizovali su JU Muzej i Galerija, TO Herceg Novi i mjesna zajednica Baošići , a u programu su učestvovali klapa Stari Kapetan i članovi KUD Sloga .

