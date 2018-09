"Proslavom godišnjice Podgoričke skupšine podižu rejting DF-u"

Proslavom stogodišnjice Podgoričke skupštine Demokratski front (DF) pokušava da homogenizuje biračko tijelo, ocijenio je politički analitičar Sergej Sekulović, dok u tom političkom savezu tvrde da proslava neće radikalizovati političku situaciju u Crnoj Gori.

Čelnici Fronta će 1. decembra na platou ispred Spomenika kralju Nikoli u Podgorici obilježiti vijek od ujedinjenja Srbije i Crne Gore u Kraljevinu Jugoslaviju. Sekulović smatra da se radi o legitimnom političkom djelovanju koje ima za cilj da izrazi jasan odnos prema nečemu što se doživljava kao važan istorijski i politički događaj.

“Sa druge strane sigurno je da proslava Podgoričke skupštine dodatno radikalizuje političku situaciju i cijepa društvo na dva dijela. Može se govoriti o zaokruživanju političkog programa koji je u svojoj osnovi baziran na identitetskim pitanjima i ima predreferendumski karakter. Na ovaj način se pokušava homogenizovati biračko tijelo”, smatra Sekulović.

Čelnici srpskih poltičkih stranaka i udruženja najavili su proslavu vijeka od održavanja Podgoričke skupštine tokom sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predstavnici vlasti i dio opozicije osudili su taj potez navodeći da se obilježava godišnjica događaja koji negira crnogorsku državnost. Poslanik Nove srpske demokratije (Nova) Jovan Vučurović tvrdi da proslava nije pokušaj sa podizanjem rejtinga DF-a.

“Od nastanka Nove srpske demokratije, i dok je postojala Srpska narodna stranka, mi svake godine obilježavamo datum kada je održana Velika skupština srpskog naroda iz 1918. Samim tim to nema nikakve veze sa rejtingom ili nekom radikalizacijom. Dakle, mi smo srpska, konzervativna politička organizacija koja u kontinuitetu slavi ovaj događaj, vjerovatno najvažniji u istoriji našeg naroda. Ne vidim šta je tu sporno, osim što su oni kojima ideologija počiva na odlukama od 12. jula 1941. godine odlučili da pljunu na svoje pretke i tradiciju Crne Gore pa pokušavaju da nekako iskarikiraju najznačajnije događaje i ličnosti iz njene istorije, ali to je njihov problem”, kazao je Vučurović.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DF) Miodrag Vukovićsmatra da najavljena proslava nije iznenađenje, jer DF slavi sto godina Podgoričke skupštine “jer oni u to vjeruju”.

“To je kontinuitet jedne politike. DF, a naročito Nova, je legitimni nasljednik onih koji 150 godina pokušavaju spriječiti razvoj Crne Gore. Nasljednik one politike iz 1918. godine, 1944. i 2006. Berlinski kongres i nezavisnost Crne Gore doveli su do toga da srpski zvaničnici nezavisnost Crne Gore proglase najvećim gubitkom za Srbiju, a isti ovi su poslije referenduma rekli da je nezavisna Crna Gora najveći bespravno podognuti objekat na Balkanu koji treba srušiti”, navodi Vuković ističući da se sada radikalizuju ti napori “ne samo oko DF-a, već i oko nekih intelektualnih struktura”.

“Oni to rade zato što u to vjeruju, ali i zato što im je naređeno. Taj projekat nije od juče, nekada je to bio pokret za zajedničku državu, a sada se manifestuje kroz naprasno interesovanje za Srbe u regionu. Pa iz istog tog Beograda su rekli da je Podgorička skupština najveća podvala Karađorđevića srpskom narodu”, kaže Vuković.



Vučurović: Nekad je i DPS slavio 1918.

Vučurović je podsjetio da je DPS nekada obilježavao godišnjice Podgoričke skupštine, “ali su u međuvremenu izgubili kondiciju”.

“Takođe, i neki koji su u koaliciji “Za 21. vijek” slavili su Veliku skupštinu srpskog naroda iz 1918, ali su se sad ućutali, i ne znaju više ni kojim jezikom govore, i u koju crkvu idu. Ideje ujedinjenja, sloge i zajedništva su u svakom vremenu progresivnije i pozitivnije od separatizama, podjela, secesija, i Nova će uvijek u prvi plan stavljati ono što nas objedinjava, a ne ono što nas svađa. Zato smo i u programu DF zapisali da je jedan od naših glavnih ciljeva srpsko-crnogorsko pomirenje, kako bismo, između ostalog, zajedno uspjeli da se izborimo sa iskušenjima koja se nalaze pred Crnom Gorom i regionom”, kazao je on

