Protest civilnog sektora: Blaga kaznena politika utiče na povećan broj krivičnih djela

Aktivisti civilnog sektora tražili su izmjene Krivičnog zakonika, jer, kako su poručili sa protesta ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova, suodovi blagom kaznenom politikom utiču na povećan broj krivičnih dijela.

Protest, kom se nije odazvao veliki broj građana, organizovale su članice mreže nevladinih organizacija Otvorena platforma.

Foto: Blažo Crvenica

"Smatram da ovaj protest treba organizovati ispred zgrade Vrhovnog suda, zato što su oni - Viši, Apelacioni i Vrhovni sud, uticali svojom blagom kaznenom politikom na povećan broj krivičnih djela i tim poslali poslali poruku da se za najteža krivična djela učinioci mogu naći nakon samo par godina na slobodi i nastaviti svoj kriminalni život", kazao je direktor NVO 4Life Saša Mijović.

Mijović Foto: Zoran Đurić

On je dodao da treba tražiti ličnu odgovornost od onih koji su odgovorni za bezbjednost svih građana.

"Amandmanski ćemo djelovati na izmjenu Krivičnog zakonika Crne Gore, i to da se poveća minimalna zakonska zatvorska kazna za sve stavove krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Odnosno da bude minimalna kazna dvije godine, jer je sada od tri mjeseca do tri godine", kazao je on.

Foto: Zoran Đurić

Istakao je da će tražiti maksimalne kazne za krivična djela ubistava, pokušaje ubistava, podmetanje bombi... i obračune kriminalnih bandi gdje je ugrožena bezbjednost drugih, nedužnih građana, pogotovo djece, na javnim mjestima.

Maja Raičeivić iz Centra za ženska prava takođe je tražila oštrije kazne za ta krivična djela.

Raičević Foto: Zoran Đurić

Dodala je da uprkos groznim stvarima koje se dešavaju "ne vidimo odgovarajuću reakciju nadležnih institucija".

"Koje su tu prije svega da zaštite građane. Dakle, postavlja se pitanje ko je ovdje zaštićeniji - građani ili kriminalci", rekla je ona.

Na protestu je, ispred Crnogorskog ženskog lobija govorila Aida Petrović, objašnjavajući da je na skupu i kao građanka Crne Gore, jer je bezbjednost građana i prije poslednjeg dvostrukog ubistva itekako bila narušena.

"Sa zadnjim kriminalnim dešavanjima, ubistvima, bombaškim napadima, bezbjednost građana je izuzetno narušena i situacija je zaista kulminirala. Mi se danas, kao građani i građanke, ne osjećamo bezbjedno u Crnoj Gori, jer znamo da su se ubistva i kriminalni obračuni dešavali širom Crne Gore. Tada se po mom mišljenju nije reagovalo pravovremeno i adekvatno da bi se spriječilo ili preveniralo ono što se desilo prije nekoliko dana u strogom centru Podgorice, kada smo imali četvrtu nevinu žrtvu", kazala je ona.

