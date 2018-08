Protest vatrogasaca i policajaca: Predlog zakona osuđuje na doživotni rad

Predlog zakona o penzijskom osiguranju je loš za sve zaposlene i penzionere, kao i za sve one koji će u narednom periodu biti zaposleni i penzioneri, jer se drastično pogoršavaju uslovi za odlazak u penziju sa normom da se moraju ispuniti oba uslova i 40 godina staža i najmanje 65 godina života, dok u potpunosti obesmišljava institut benefociranog radnog staža.

To je poručeno sa današnjeg protesta kojeg su organizovale sinikalna organizacija Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i Strukovni odbor spasilaca-vatrogasaca na Rimskom trgu ispred sjedišta Ministarstva rada i socijalnog staranja, koji je predlagač zakona.

Oni su upozorili i da prema onome što predviđa novi zakon vatrogasci, spasioci, zatvorski policajci, policajaci, vojnici,... moraće da, i pored nebeficiranog radnog staža, rade do svoja najmanje 57 godine života, iako sami zakoni za njihove djelatnosti predviđaju da neke poslove mogu da rade osobe sa najviše 45 ili 55 godina starosti.

Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević kazao je na protestu da je radna grupa koja je pripremala ovaj zakon odbila sve predloge sindikata, kao i da je pomoćnik ministra za penziono osiguranje Jovo Pajović svojim predlozima i izjavama pokazao da nepoštuje rad vatrogasaca, policajaca, vojnika...

„Danas smo ovdje da bismo pokazali stav, kada nijesu htjeli mirnim putem da uvaže argumente. Hoće da idemo u penzije sa 65 godina, hoće da radimo do 40 godina uslovno. Iako smo tražili da se sadašnji uslovi poboljšaju, koji su strašno loši i negativni, oni su otišli u krajnost. Još više su unazadili naše životno pitanje i pokazali su da ne poštuju naš rad“, ocijenio je Rakočević.

On je kazao da neće odustati namjere da poboljšaju uslove zaposlenih koje taj Sindikat zastupa.

„Ovo je početak, prvi skup koji će se održati u seriji, ukoliko naši socijalni partneri ne pokažu da nas uvažavaju. Ukoliko ne pokažu da poštuju naše koleginice, majke, jer i njih degradiraju kroz ove izmjene Zakona“, poručio je Rakočević.

Predsjednik sindikata ZIKS-a, Predrag Spasojević, kazao je na današnjem protestu da je njima sada vruće, ali da će predlagačima ovog zakona uskoro biti vruće. On je kazao da se osuđenici koje čuvaju sada sa njima šale da su ovim zakonom osuđeni na doživotni rad.

Spasojević je podsjetio na obećanje ministra pravde Pažina Zorana da će im pomoći u omogućavanju jednostavnijih uslova za odlazak u penziju.

„Obećao si gospodine Pažin da ćeš nam pomoći, da li tvoja riječ išta znači u vladi? Ako vrijedi, tražimo da se ispoštuje. Rekao je u februaru da će se riješiti pitanje službenika ZIKS-a kako će ići u penziju“, kazao je Spasojević.

On je naveo da im je pomoćnik ministra Pajović kazao da su sami birali svoje zanimanje.

„Nismo birali da se rodimo u Crnoj Gori. Kada smo odlučila da radimo ovaj posao važili su drugačiji zakoni i tražimo da oni ostanu”, kazao je Spasojević podsjećajući da plata Pajovića iznosi koliko i 12 minimalnih penzija.

Predsjednik strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca, Ratko Pejović, poručio je da izmjene ovog zakona utiču na sve građane Crne Gore.

„Taj Zakon je loš po radnika, po penzionera, po studente i srednjoškolce, a posebno je loš za vatrogasce-spasioce, zatvorske policajce, vojnike i policajce jer se njegovim izmjenama nipodaštava benificirani radni staž“, kazao je Pejović.

Član izvršnog odbora vatrogasaca-spasilaca, Goran Pečurica, rekao je da su vatrogasci-spasioci ugroženi, ocjenjujući da su preduzetne jedinice (vatrogasci - spasioci u firmama) posebno ugrožene.

„Preduzetne jedninice ni do sada nisu imale benificirani radni staž. U mojoj jedinici postoji slučaj čovjeka koji ima 58 godina i 38 godina radnog staža i još mora da radi. Ne da želi, već je primoran da radi, iako Zakon o zaštiti i spašavanju navodi da u 55 godini prestaje njegova služba, on još uvijek mora da radi jer nema uslova za penziju. Sa ovim novim Zakonom, taj dio koji je bio do 55 godina, produžava se na 65 godina“, kazao je Pečurica.

On je apelovao na ministra rada i socijalnog staranja da povuče predlog, ocjenjujući da je njime pogoršan status zaposlenih.

„Takvi uslovi se ne sprovode čak i u pojedinim, mnogo manje razvijenim državama u odnosu na Crnu Goru. Takav način ophođenja i razmišljanja Ministarstva rada dovodi radnike ne u radnički, već u ropski položaj. To je robovlasništvo i robovlasničko društvo“, kazao je Pečurica.

Oko 300 učesnika protesta je nakon toga organizovalo protestnu šetnju do zgrada MUP-a, Vlada i Skupštine, gdje su se razišli uz najavu da njihova borba za zaštitu svojih prava tek počinje.

