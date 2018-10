Protesti prestaju: O vrtiću 12. novembara u SO Bar

Učesnici porotesta protiv izgradnje vrtića u gimnazijskom krugu izašli su danas kao pobjednici iz "prve runde borbe" da se spasi školski park, a vrtić izmjesti na drugo mjesto.

O građanskoj inicijativi kojom to traži 2.721 Baranin raspravljaće se 12. novembra u SO Bar, a radovi na gradilištu obustavljeni su do daljnjeg - dogovoreno je na današnjem sastanku predstavnika demonstranata sa čelnicima Opštine i SO Bar.

Predstavnica delegacije demonstranata Slavica Vujović kazala je da danas prestaju protesti ispred gradilišta.

Na drugoj strani, predsjednici Opštine i SO Bar Dušan Raičević i Mićo Orlandić pozdravili su građanski aktivizam kao, kako su istakli korektivni faktor vlasti, ali i iskazali skepsu da će u slučaju odustajanja od ove lokacije Bar za oko pet godina ostati bez vrtića, a novac opredijeljen za gradnju ovog rješenja biti usmjeren u druge sredine.

Oni su skrenuli pažnju na dužinu procedure za određivanje lokacija i najavili da će u SO Bar biti predstavljene detaljne informacije o svim aspektima projekta gradnje vrtića u Baru.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)