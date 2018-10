Protestna šetnja DF-a u srijedu u Podgorici

Povodom tri godine od protesta Demokratskog fronta 24. 10. 2015. godine DF organizuje protestnu šetnju koja će početi ispred Skupštine Crne Gore, u srijedu u 19 časova.

Iz tog političkog saveza je saopštena i ruta kojom će se kolona kretati.

"Kolona će se kretati bulevarom Sv. Petra Cetinjskog, desno u ulicu Stanka Dragojevića, zatim kroz Hercegovačku do ulice Slobode, zatim desno u ulicu Slobode, pa se skreće lijevo u ulicu Vuka Karadžića, desno u ulicu Marka Miljanova, opet desno do bulevara Sv. Petra Cetinjskog do skupštine".

Na skupu će se prisutnima obratiti "oni koji su predvodili tadašnje proteste" - lideri NSD, PZP i DNP, Andrija Mandić, Nebojša Medojević i Milan Knežević.

"24. oktobar 2015. svakako je najznačajniji datum u otporu protiv višedecenijske vlasti jedne partije u Crnoj Gori i ostaće upisan kao dan slobode. Te večeri diktatura je protiv građana koji su mirno protestovali upotrebila svu raspoloživu silu, ljudi su prebijani od strane SAJ-a, trovani suzavcem i bojnim otrovima, a posebna podrška režimu bile su kriminalne bande i ubačeni elementi koje je režim iskoristio da izazove sukob. Svaki građanin koji je bio učesnik ovih protesta sa ponosom može reći da je učestvovao u borbi za slobodnu Crnu Goru, a taj duh otpora, duh 24. oktobra, živi do konačne slobode. Tri godine kasnije državni teror nad DF-om je dostigao vrhunac, ali nas to nije pokolebalo. Nismo se predali, nismo se prodali, progon nas je samo učvrstio u namjeri da našu borbu dovedemo do kraja, do konačne pobjede DF-a i slobodne Crne Gore", zaključuje se u saopštenju DF-a.

