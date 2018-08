Protiv mafije sa platom od 500 eura

Policajci i njihovi šefovi koji se bave borbom protiv organizovanog kriminala, mjesečno zarađuju od 572 do 1.070 eura, saopšteno je “Vijestima” iz Uprave policije.

Osim toga, oni imaju i pravo na specijalni dodatak od još 45 odsto zarade.

“Neto plate službenika u Specijalnom policijskom odjeljenju i Odsjeku za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije kreću se u rasponu od 572,22 eura do 1.070,51 euro, zavisno do zvanja i godina staža, a za zvanja u rangu od mlađeg policijskog inspektora do glavnog policijskog inspektora”, piše u odgovoru policije.

Dodaju da svi oni, prema Zakonu o specijalnom dodatku, imaju pravo na dodatak na platu.

Tim Zakonom je predviđeno da rukovodilac i policijski službenici koji se bave organizovanim kriminalom mogu dobiti specijalni dodatak u visini od 45 odsto osnovne zarade.

Oprema

Iz Uprave policije, međutim, saopštili su da je za nabavku opreme koja će se koristiti u borbi protiv organizovanog kriminala, ove godine izdvojeno milion eura.

To su “Vijestima” rekli, odgovarajući na pitanja u vezi njihovih kapaciteta i opreme koju koriste u borbi sa organizovanim kriminalom.

“Od sredstava koja su nabavljena izdvajamo i zamjenu vozila na osnovu operativnog lizinga, a koja će koristiti službenici SKP-a“, piše u odgovoru policije.

Dodaju da će stvaranje i unapređivanje uslova za rad policijskih službenika koji se bave poslovima borbe protiv organizovanog kriminala – Specijalnog policijskog odjeljenja i Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, biti jedan od prioritetnih zadataka i u narednom periodu.

“U tom smislu biće unaprijeđeni tehnički kapaciteti, posebno kada je u pitanju primjena mjera tajnog nadzora. Biće nastavljeno i sa obukama između ostalog i putem više evropskih projekata usmjerenih na usavršavanje policijskih službenika, kao što su IPA i Eurol2”, navode iz Uprave policije.

Oni su ocijenili da je crnogorska policija odlučna u borbi protiv organizovanog kriminala i raspolaže zadovoljavajućim kapacitetima u otkrivanju, sprječavanju i suzbijanju tih krivičnih djela.

“Menadžment Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova je prepoznao važnost ovih pitanja i konstantno se, u skladu sa finansijskim mogućnostima, opredjeljuju sredstva koja se izdvajaju kako bi se unaprijedila usko – stručna znanja i vještine, kao i materijalno – tehnički kapaciteti neophodni za kvalitetan rad”, piše u odgovoru policije.

Zajednička borba

Organizovani kriminal, podsjećaju iz te institucije, prevazilazi granice jedne države i obično ima regionalni i međunarodni karakter.

“Zato borba protiv organizovanog kriminala jeste zadatak, ne samo nadležnih službi u našoj državi, već i zadatak saradnje nadležnih službi regiona i šire”, navode iz policije.

Tvrde da je crnogorska policija u posljednjem periodu postigla značajne rezultate iz oblasti prevencije, otkrivanja i suzbijanja krivičnih djela koja su bila planirana ili počinjena na organizovani način ili od strane organizovanih kriminalnih grupa.

“Među tim rezultatima je i podatak da je od početka ove godine spriječeno 20 likvidacija, kao i da je od 12 ubistava koja su počinjena od početka godine do sada, rasvijetljeno osam, a od 22 ubistva u pokušaju do sada riješeno 18”, piše u odgovoru policije.

Saopštili su da je potrebno i dalje ulaganje u stručno usavršavanje, doedukaciju, kao i u obnovu postojeće i nabavku nove opreme i sredstava, kako bi borba sa organizovanim kriminalom bila uspješnija.

