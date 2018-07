Psi napadaju stoku u kolašinskoj Plani

Gladni psi koji se okupljaju oko privremenog prihavtilišta za životinje u kolašinskom selu Plana, predstavljaju opasnost za stoku i ljude, tvrde mještani.

Prije nekoliko dana psi su napali dvije ovce, a mještani kažu da su napadali i krave i da strahuju da su i ljudi u opasnosti.

Vlasnik ovaca koje je napao čopor pasa priča da je doživio brojne neprijatnosti nakon što je o incidentu obavijestio vlasnicu prihvatilišta Danijelu Vuksanović.

“Na društvenim mrežama su me prijatelji Vuksanovićeve izvrijeđali i predstavili kao lažova, koji želi da uzme novac na prevaru. Ovce držim iz zadovoljstva i nije bitna visina štete koju sam pretrpio, niti želim da je ko nadokanadi, već sam u razgovoru sa vlasnicom prihvatilišta pokušao da skrenem pažnju na zajednički problem. I opasnost. Ponudio sam čak da ovce, koje će najvjerovanije uginuti, iskoristi za hranu pasa u prihvatilištu. Međutim, na najgrublji način su me, nakon što je Vuksanovićeva to objavila na svom Fejsbuk profilu, izvrijeđali, pa ne želim da se dalje izlažem neprijatnostima”.

Vuksanovićeva, pak, tvrdi da nije tačno da se psi okupljaju oko azila.

“Sugrađani od kojih stalno doživljavam neprijatnosti zbog brige o napuštenim životinjama treba da shvate da to nijesu moji psi, već psi koje sam o svom trošku i uz veliki napor sklonila sa ulice. To nam je zajednički problem, koji samo ja, izgleda, pokušavam da riješim. Nema pasa oko prihvatilišta. Domaćini koji drže ovce trebalo bi da znaju da treba da imaju i pse ovčare... Sve ovo doživljavam kao nastavak kampanje protiv mene, koji je davno započet u pojedinim medijima, a koju su inicirali mještani kojima smeta prihvatilište na mom imanju”.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)