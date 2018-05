Pucali u Oliveru Lakić: Neko će za ovo jednom odgovarati

Novinarka “Vijesti” Olivera Lakić ranjena je sinoć oko 21 sat ispred zgrade u kojoj živi, na bulevaru Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici.

Lakićevu je, na istom mjestu na kom je pretučena prije šest godina, sačekao muškarac koji joj je pucao u nogu.

Kada je ranjena pala na pločnik, vidjela je da bježe još najmanje dva muškarca.

Direktor Urgentnog centra, dr Nermin Abdić ”Vijestima” je rekao da je Lakićeva zadobila prostrijelnu ranu desne potkoljenice i da je van životne opasnosti.

Novinarka Lakić dvadesetak minuta prije toga iz redakcije kolima je prebacila koleginicu na Stari aerodrom, nakon čega se uputila ka svojoj kući.

Prema informacijama iz policije napadač je pobjegao kroz portun, a u žbunu udaljenom par metara, inspektori su pronašli ručnu lampu.

Foto: Filip Roganović

Policija je sinoć izuzimala tragove sa lica mjesta, a vršilac direktora Uprave policije Vesko Damjanović najavio je da će uviđaj nastaviti i danas.

Iz Uprave policije opet su obećali da će “učiniti sve što je u njihovoj moći da nađu napadače”.

U zvaničnom saopštenju tvrdili su da su blokirali grad.

Foto: Filip Roganović

“Policijski službenici izuzimaju snimke sa video nadzora u blizini lica mjesta izvršenja krivičnog djela. U toku su kriminalistička obrada i druge policijsko – tužilačke aktivnosti koje se preduzimaju radi identifikovanja lica koje je izvršilo ovo krivično djelo i rasvjetljavanja svih okolnosti ovog događaja”, saopštili su iz UP.

Dežurni doktor Aleksandar Vulić kazao je da Lakićeva nije životno ugrožena i da će biti zadržana u Centru za vaskularnu hirurgiju.

Foto: Filip Roganović

Glavni i odgovorni urednik “Vijesti”, Mihailo Jovović je kazao da je Lakićeva rekla da joj je jedan muškarac prišao kada je prilazila ulazu zgrade u kojoj živi i pucao u nogu, a da je vidjela još dva muškarca kako bježe.

“Vjerovatno su je sačekali ispred ulaza, gdje je pretučena prije šest godina, prišao joj je čovjek i pucao u nogu. Ona kaže da je bilo još dvojica ljudi koji su pobjegli. Znači, nemam riječi dokle više. Do kad će više ovo da se dešava u ovoj našoj divnoj Crnoj Gori? Nijedan napad na nju nije riješen. Mnoge priče koje napisala, a koje ukazuju na kriminal nijesu uopšte istražene. Dokle ćemo mi da strepimo od ovakvih kukavica”, kazao je Jovović.

On je v.d. direktora policije Veska Damjanovića pitao zbog čega ne istražuju ono o čemu Lakić piše.

Damjanović je obećao da će učiniti sve da rasvijetle napad:

“Vjerujte da sve preduzimamo i nama je u interesu da to otkrijemo, da svako krivično djelo i svakog izvršioca otkrijemo. To se ne dovodi u pitanje, bilo da se radi o novinaru ili nekom drugom oštećenom građaninu”, kazao je on.

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić kazao je da je zgrožen činjenicom da se na tako kukavički način izvrši nasilje nad jednom ženom:

“UP i MUP će učiniti sve da se istraže motivi i pronađu počinioci”.

Foto: Filip Roganović

Sa novinarkom Lakić sinoć je u Kliničkom centru razgovarao šef ANB-a Dejan Peruničić, a vrhovni državni tužilac Ivica Stanković ispred Kliničkog centra kazao je da saslušavaju očevice događaja.

Premijer Duško Marković poručio je da nadležnih zahtijeva brzu i efikasnu istragu kojom će biti otkriveni motivi napada, napadači i njihovi eventualni saučesnici i nalogodavci.

Ministar kulutre Saša Bogdanović osudio je nedopustivi napad na novinarku, ističući da vjeruje da će počinioci biti otkriveni.

Ranjena novinarka je i posljednjih mjeseci, kao i ranije, između ostalog, pisala o švercu cigareta. Ona je i početkom 2011. godine istraživala da li se u fabrici “Tara” u Mojkovcu i njenom skladištu u Donjoj Gorici proizvode, skladište i odatle krijumčare lažni brendovi cigareta.

U njenim tekstovima pisalo je da su sa tim nezakonitim poslom bili povezani službenici policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Foto: Filip Roganović

Od februara 2011. meta je uznemiravanja i prijetnji, a u martu 2012. godine pretučena je na istom mjestu na kom je sinoć ranjena.

Iako je Ivan Bušković pravosnažno osuđen zbog napada na Lakićevu, motiv nikada nije utvrđen, kao ni nalogodavci napada.

Nakon toga su i njegovi prijatelji i rođaci osuđeni zbog lažnog svjedočenja, kada su tvrdili da je on sa njima igrao fudbal te večeri kada je novinarka napadnuta.I na tome se sve završilo.

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, izjavio je u novembru 2015. da su dokazi o fabrici duvana u Mojkovcu ”najvjerovatnije emigrirali i izgubljeni trajno”, ali i da se tužilaštvo tim slučajem i dalje bavi.

Nedavno je pokrenuta nova istraga o švercu duvana.

Zbog ranjavanja novinarke Lakić za danas u 11 sati najavljen je protest ispred zgrade Vlade.

Ivanović: Neko će za ovo jednom odgovarati

Direktor Vijesti Željko Ivanović je poručio predsjedniku države Milu Đukanoviću da se na ovome neće završiti.

On je kazao da je ovo još jedan napad na Oliveru Lakić i 25, jubilarni, na novinare i imovinu Vijesti:

“Od kojih nijedan nije rasvijetljen do kraja, nije ni započet da se rasvetljava, a svaki se desio nakon izjava (Mila) Đukanovića u kojima je pozivao na linč, širio govor mržnje i targetirao Vijesti”.

Ivanović je istakao da Đukanovića nijednom, niko od istražnih organa nije pozvao da da izjavu ili ga procesuirao zbog toga.

“Dotrčao sam dva minuta nakon napada i vidio je da leži na pločniku. Pored nje kćerku koja vrišti i šokiranog muža, a sve zbog toga što radi svoj posao i što neće da bude ono što je Đukanović napravio od ove države, građana i takozvanih novinara i intelektualaca - njegov sluga i obožavatelj lika i djela”, rekao je Ivanović.

Foto: Filip Roganović

Dodao je da je “ova država definitivno mafijaška država, a Đukanović pokrovitelj te mafije”.

Direktor “Vijesti” kazao je da je zahvaljujući Đukanoviću, njegovoj politici i djelovanju, uspostavljen takav sistem vrijednosti i takvo društvo da se ni jednom časnom čovjeku ne može garantovati sigurnost.

“Možete sve da nas pobijete, neko će za ovo jednog dana odgovarati, kad ne bude predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, šef policije Enis Bakovića i ministar policije Mevludin Nuhodžić. Onda će se nešto od svega ovoga otkriti”, rekao je on.

Perović: Napadi se ponavljaju jer nikog nikad ne otkriju

Suvlasnik Vijesti Miodrag Miško Perović rekao je da “ne može, a da se ne primijeti zakonomjernost da svaki put kada se ‘gospodar Crne Gore’ obruši na Vijesti, poslije toga slijedi obračun sa nama”.

“Policija nikad to ne otkrije i onda se taj ciklus ponavlja. To postaje zakonomjerno i traje skoro dvije decenije, ovo shvatam kao obračun režima i paradržavnih formacija sa nama kao institucijom koju je budući predsjednik Crne Gore nazvao fašističkom. On nas je tako krstio i sad nam šalju poruku koja je to vrsta našeg fašizma o kome ne treba da pišemo, da ne treba da pišemo o režimu i njegovom vrhu”.

