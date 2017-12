Pukla koalicija u Budvi, SNP napustio vlast

Sjednica Skupštine Opštine Budva nije održana jer sjednici nijesu prisustvovali odbornik SNP-a Goran Pejović i nezavisni odbornik Stevan Džaković.

Gradonačelnik Budve Dragan Krapović rekao je, nakon što je konstatovano da nema kvoruma za održavanje sjednice, da je razočaran situacijom i da "vlast koja nije u stanju da donese budžet nije vlast".

Dodao je da je razočaran odnosom nezavisnog odbornika i odbornika SNP.

"Odbornik Džaaković, dobro znate je dao riječ da će prisustvovati svakoj sjednici i da ni na koji način neće uslovljavati ovu većinu niti urušavati kvorum. Takođe, je javno dao riječ da će glasati za svaku odluku za koju je neophodna skupštinska većina, odnosno 17 odbornika. Znači, pogazio je svoju datu riječ. Razlozi koje je naveo na svojoj konferenciji za novinare, nemaju nikakve veze sa činjenicama, u pitanju su neki drugi razlozi. Ono što mogu da pokažem e-mail koji je poslao šef kabineta predsjednika Opštine Zdravko Pavlović koji je sredinom novembra uputio Džakoviću, gdje ga informiše da se razmatra predlog budžeta i Plana investicija i da do 22. novembra dostavi svoje predloge. Naravno, nije dostavio ništa. Nakon toga mi smo poslali nacrt budžeta, prvi put u istoriji Budve mjesec dana ranije, uslijedile su javne rasprave, nije imao šta da kaže. Nakon toga je, kako predviđa Poslovnik dobio predlog budžeta, deset dana prije sjednice, ni tada nije podnio ni jedna amandman", kazao je Krapović.

On je naveo da je Džaković juče podnio skupštinskoj službi predloge, što je neblagovremeno jer se ne mogu dan pred sjednicu podnosti amandmani.

“ Sve što je juče iznio na svojoj konferenciji za novinare, predložio je 15 minuta prije toga skupštinskoj službi. Za tih 15 minuta jako je teško da se bilo šta uradi.Svi predlozi koje smo dobikli na javnoj raspravi mi smo izašli u susret I koncipiran je jedna ozbiljan budžet”, naveo je Krapović.

On je naglasio da budžet neće biti usvojen isključivo zaslugom gospode Džakovića i Pejovića.

“ Ono što se u javnosti pominje kao razlozi njihovog odsustva, mogu da kažem da to nije to.Oni apsolutno imaju podršku za većinu tih zahtjeva. Po srijedi je nešto drugo. Nakon 1. Janura , mislim da I sa privremenim finansiranjem, jako ćemo teško funkcionisati, mislim da je to jako lose u ovoj situaciji , kada imamo odlične rezultate. Vlast koja nije u stanju da donese budžet , nije vlast i to je prosto jasno. U skladu sa tim mi ćemo povući određene poteze”, kazao je Krapović.

Šef budvanskog parlamenta Đorđe Vujović rekao je da je to u najblažem neodgovoran odnos.

"Što se tiče Džakovića, moram jasno da kažem da se radi o klasičnoj manipulaciji javnosti. Sve njegove zahtjeve smo razmotrili i ni jedna nema utemeljenje. Olduka koja je za njega bila sporna, to su prvo ukazili Demokrate i ta odluka nije ni objavljena u Službenom listu, kao takva se smatra neusvojenom, što je trebalo da se danas konstatuje. Što se tiče finansiranja političkih stranaka, Džaković nije kao nezavisni odbornik učestvovao na lokalnim izborima i kao takav nema parvo po zakonu finansiranje političkih stranaka. Zakon je jasan u finansiranju političkih stranaka učestvuju smao partije koje su učestvovale na izborima. Ono što je indikativno, da uopšte nije učestvovao u javnoj raspravi o budžetu i Planu investicija. Pregledao sam zapisnik sa javne rasprave, on nije učestvovao, a 15 minuta prije svoje konferencije za novinare, podnio je niz zahtjeva vezano za budžet. Poslednji dan za predaju zahtjeva bio je 18. decembra i on kao dugogodišnji odbornik dobro je znao proceduru", istakao je Vujović.

Pejović je kazao da nije došao na sjednicu jer je ispoštovao odluku opštinskog odbora partije koja je donijeta prije 10 dana da se raskida koalicija "jer nijesu ispoštovani koalicioni dogovori".

U pitanju su zahtjevi koji se odnose na poštovanje kolicionog sporazuma.

Lider budvanskog SNP i potpredsjednik Opštine Veselin Marković kazao je da je koalicija raskinuta i da od ovoga trenutka pa na dalje postizborna koalcija ne postoji.

"17 . decembra je opštinski odbor SNP donio odluku da raskida postizbornu koaliciju sa našim partnerima iz Demokraske Crne Gore, DF, URA, Demos SDP i LP, iz razloga što smo smatrali da koalicija nije funkcionisala na kvalitetan način. Naš predizborni dogovor nije ispoštovan do kraja . Na tom opštinskom odboru smo odložili primjenu odluke za deset dana do 27. decembra i kao što sma kazao na godišnjoj konferenciji očekivali smo da će naši zahtjevi biti prihvaćeni. Na žalost, prevario sam se u procjeni, naši koalicioni partneri nijesu odreagovali na naše zahtjeve u tih deset dna nije preduzet ni jedan jedini korak koji bi išao u pravcu rješevanja. Morali smo ispoštovati ono što je jedinstvena odluka opštinskog odbora da je koalicija raskinuta. Postoji više načina na koji se mogu riješiti ovi problem, jedna od njih je da ponovo uđemo u koalicione pregovore i da koaliciju postavimo na drugačijim, zdravim osnovama. Da li će to biti ili neće, zavisi od želje naših koalicionih partnera. Postoje i mogućnosti da se naprave druge koalcione većine koje će vršiti vlast. Ako ništa od toga ne bude u nekom relativnom kratkom vremenu, onda će se ići na nove izbore. Mi smo otvoreni za koalicione razgovore i stvaranje nove političke većine u parlamentu”, naglasio je Marković.

Vršilac dužnosti predsjednika budvanskih Demokrata Krsto Radović kazao je da odbornik SNP-a sa DPS ruši koalicionu vlast.

"Umjesto da danas pričamo o budžetu i investicijama, kako bi djeca sa posebnim potrebama mogla konacno riješiti prostorije i o novčanoj pomoći za novorođenčad, i niz novih projekata od Jaza do Buljarice, danas imamo žalosnu situaciju da raspušteni predsjednik budvanskog SNP iz nama nepoznatih razloga i njegov odbornik Pejović ruše sa DPS-om opozicionu vlast. Ono što se nameće kao logičan zaključak je da iza svega stoji bivši predsjednik SNP Srđa Milić koji istovremeno ruši vlast u Budvi i prekida bojkot državnog parlamenta. Što se tiče budvanskih Demokrata građani su u nama prepoznali beskompromisne borce za promjene i nosioce progresivnih ideja i građani nece imati dilemu, tako da ovaj potez SNP-a vidimo kao njihovu labudovu pjesmu. Mi smo i organizaciono i programski spremni za nove izbore", kazao je Radović.

Odbornici SNP-a DPS-a i SD-a cijelo vrijeme su bili u holu, dok odbornici Crnogorske nijesu ni došli u zgradu Akademije znanja gdje je trebala da se održi sjednica.

Iz SNP-a su ranije kazali da da nije ispoštovovan koalicioni sporazum koji je ta partija prije godinu zaključila sa Demokratskom Crnom Gorom, Demokratskim frontom, Demosom, Građanskim pokretom URA, Socijaldemokratskom partijom (SDP) i Liberalnom partijom.

Ukoliko do kraja godine ne bude usvojen budžet, odnosno ne bude donijeta odluka o privremenom finansiranju, za šta je isto potrebno održavanje sjednice Skupštine opštine, Vlada ima otvorena vrata da uvede prinudnu upravu u Budvi.

