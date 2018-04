Purišić: Zapošljavanje ključno za socio-ekonomski status raseljenih

Zapošljavanje je ključno za poboljšanje socio-ekonomskog statusa raseljenih i ostalih najugroženijih grupa u Crnoj Gori, ocijenio je ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić.



Purišić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, danas otvorio konferenciju na kojoj je prezentovana studija "Prevaziđimo ugroženost, postignimo održivost – Socio-ekonomski problemi izbjeglica iz bivše Jugoslavije i kako u budućnost", koju su pripremili Ministarstvo i Visoki komeserijat organizacije Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR).



„Za Ministarstvo rada i socijalnog staranja pitanje zapošljavanja je ključno za poboljšanje socio-ekonomskog statusa raseljenih u Crnoj Gori, kao i ostalih najugroženijih grupa“, saopštio je Purišić.



Prema njegovim riječima, stručno osposobljavanje i posredovanje u zapošljavanju koje realizuje Zavod za zapošljavanje, doprinose zapošljivosti ciljnih grupa koje su identifikovane kroz studiju, a koje će, kako je naveo, učiniti još vidljivijim i pristupačnijim raseljenim licima.



„Vlada u kontinuitetu radi na poboljšanju uslova za ostvarivanje prava iz oblasti socijalnih usluga, zdravstva, obrazovanja i tržišta rada za raseljeničku i domicilnu populaciju, posebno romsku i egipćansku“, dodao je Purišić.



On je podsjetio da raseljene osobe kojima status nije riješen, svoja prava ostvaruju Uredbom Vlade Crne Gore koja je na snazi do sljedeće godine odnosno do trajanja Strategije za trajno rješavanje raseljenih osoba.



„Što znači da oni imaju pravo na prava i usluge iz socijalne i dječje zaštite jednako kao i državljani Crne Gore“, saopštio je Puršić.



On je kazao da je Vlada, strateškim pristupom sa ciljem rješavanja pitanja raseljenih i interno raseljenih osoba na trajan i održiv način, kroz lokalnu integraciju ili doborovoljan povratak, u saradnji sa međunarodnom zajednicom i u skladu sa međunarodnim standardima i principima, ostvarila značajan napredak.



Prema njegovim riječima, ostvaren je veliki napredak u procesu regulisanja pravnog statusa i poboljšanih uslova stanovanja, o čemu svjedoče brojni realizovani projekti izgradnje stanova, domova za stare i individualnih kuća na teritoriji cijele Crne Gore.



„Studija koju prezentujemo, osim što daje pregled socio-ekonomske situacije raseljenih u Crnoj Gori, analizira položaj na tržištu rada i definiše kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere za podršku u obezbjeđivanju sredstava za život“, rekao je Purišić.



Dokument je, kako se navodi, rezultat procjene socioekonomske situacije raseljenih zbog konflikta na prostoru bivše Jugoslavije, koja žive u Podgorici, Nikšiću i Baru, sa ciljem pružanja konkretnih preporuka kojim će se ojačati ekonomska samostalnost tih osoba.



„Identifikovane mjere se uklapaju u aktivnosti predviđene Akcionim planom za ovu godinu za implementaciju Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih u Crnoj Gori, u okviru ciljeva “Ostvarivanje prava na obrazovanje” i “Uključivanje raseljenih i interno raseljenih lica na tržište rada”, saopštio je Purišić.



Na skupu su govorili i rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija, Osama Makavi Kogali, šefica regionalne kancelarije UNHCR-a za Jugoistočnu Evropu, Ana Kristin Erikson i šefica kancelarije UNHCR-a u Crnoj Gori, Roberta Monteveki.

