PZCG: Marković da smijeni Šehovića, politički diskriminiše prosvjetne radnike

Prosvjetna zajednica Crne Gore (PZCG) zatražila je od premijera Duška Markovića da razriješi ministra prosvjete Damira Šehovića, zbog, kako su kazali, političke diskriminacije prosvjetnih radnika i ignorisanja zahtjeva o njihovom položaju.

Predsjednik PZCG, Krsto Vuković, rekao je, na konferenciji za medije, da su Markoviću uputili pismo sa tim zahtjevom i ocijenio je da je učinak reforme obrazovnog sistema u Crnoj Gori bio slab.

"Naša ocjena je da je reforma dala negativne rezultate. U nekim segmetima postoje pomaci, ali kad se suštinski sagleda, evidentno je da se radi o kozmetičkim prepravkama unutar sistema i da se radilo o internoj propagandi", kazao je Vuković.

On je u otvorenom pismu premijeru uputio zahtjev da odgovori na brojna pitanja koja se tiču rada u obrazovnom sistemu.

Vuković je podsjetio da je prije par mjeseci više od 20 nevladinih organizacija uz podršku građana uputilo pismo i zahtjev da se smijeni ministar Damir Šehović na koje nije odgovoreno.

"Problem je što se ignorišu brojni zahtjevi prosvjetnih radnika, što predstavlja svojevrsnu zatvorenost sistema, zbog koje, između ostalog, tražimo smjenu ministra Šehovića. To ne predstavlja projekciju demokratskog kapaciteta Crne Gore, niti ministarstva prosvjete kao vitalne institucije", saopštio je Vuković.

On je, u otvorenom pismu, naveo slučajeve nezakonitog poslovanja u školama i nepostupanje po nalazima prosvjetne inspekcije.

"Ako postoji nalaz prosvjetne inspekcije, koja radi po zakonu i ako daje predloge, mišljenja i naloge i upućuje ih aktuelnom ministru, pitamo kako je moguće da do današnjeg dana desetak nalaza i zahtjeva prosvjetne inspekcije Crne Gore nije odgovoreno na način da je bilo koji direktor smijenjen. I kad dođe do sudskog procesa, nakon presude suda, to ministra Šehovića ne obavezuje da postupa u skladu sa sudskim nalogom", kazao je Vuković.

On je istakao da nezadovoljstvo u prosvjeti dolazi uslijed sve učestalijih razrješenja prosvjetnih radnika, koja su, kako je rekao, neosnovana.

"U kratkom vremenskom periodu od nekoliko mjeseci dogodilo se nekoliko otkaza, pri čemu su u pitanju nastavnici sa dugogodišnjim radnim stažom, što podspješuje nezadovoljstvo i amonizitet", ocijenio je Vuković.

Prema njegovim riječima, prosvjetni radnici se suočavaju sa mobingom, na osnovu njihove političke opredijeljenosti.

"Prosvjetni radnici ne mogu da dođu do zaposlenja, ne mogu da dobiju stalni ugovor, a neki ne mogu da dobiju posao u svom matičnom gradu, poslije višegodišnjeg radnog staža, već duže od 20 godina putuju. Pritom, po brojim novim rješenjima u prosvjeti, nastavnici ne dobijaju nadoknade za prevoz i topli obrok", saopštio je Vuković.

On je ocijenio da odluke Ministarstva prosvjete u pogledu finansijske podrške obrazovnim institucijama, moraju biti transparentnije.

"Ministar je ličnom odlukom opredijelio pola miliona eura medresi “Mehmed Fatih” u Tuzima, što nije nesporno. Može podržati bilo koju instituciju, ali argumente treba da eksplicira i da ih pruži na uvid javnosti, kao i da objasni ukoliko je odlučio da neku instituciju pomogne, naročito sa tim prefiksom vjerske informacije, zašto ne pomaže i druge vjerske institucije", poručio je Vuković.

Prema njegovim riječima, nadležni u Ministrstvu prosvjete ne uvažavaju kritičko mišljenje i sugestije prosvjetnih radnika, kao i da, kako je naveo, ignorišu njihove objave na zvaničnim stranicama te institucije.

"Da li sajt Ministarstva prosvjete, Facebook stranica ili bilo koja druga adresa postoji isključivo zbog aktivne afirmativne propagande onoga što oni rade ili zbog prikupljanja informacija koje mogu značiti pospješivanje kvaliteta obrazovnog programa. Demokratsko društvo podrazumijeva kritičko promišljanje i mogućnost da se čuju argumenti za i protiv. To mi trenutno nemamo", ocijenio je Vuković.

Zavod za školstvo je, kako je naveo, objavilo podatak da je u prethodne dvije godine zabilježeno 305 primjera nasilja u školama, od čega su se 222 slučaja dogodila u osnovnim školama.

"Vršnjačko nasilje dobija na zamahu . Naše pitanje je čemu služi reforma, koja se tiče vaspitnih i obrazovnih ciljeva, ukoliko nismo u stanju da uspostavimo radnu atmosferu i ukoliko postoji bilo koja projekcija nasilja. Nedopustivo je da se čak i periodično pojavljuje jer kontaminira rad prosvjetnih radnika i onemogućava ga", rekao je Vuković.

On je kazao da je nasilje višeslojno i da se, kako je rekao, moraju napraviti veći napori u pogledu bezbijednosti prosvjetnih radnika.

"Sve češće se događa da roditelji, bez ikakvog nadzora uprave škole, fizički nastću na nastavnike iz različitih motiva. Mi našim pristupom i odnosom ne amnestiramo odgovornost prosvjetnih radnika. Svakako da i pojedini prosvjetni radnici griješe u svom radu, ali je nedopustivo da nam nije dozvoljeno da na radnom mjestu imamo osiguran status i bezbijednost na nivou", saopštio je Vuković.

On je istakao da ukidanje programa koji afirmativno djeluju na djecu, škole i zajednicu, podriva kvalitet obrazovnog sistema.

"Jedan od tih programa je i debatni program. Po prvi put, državno prvenstvo u debati za srednjoškolce nije održano, jer ministar Šehović i njegovi saradnici nisu bili u stanju da odgovore na zahtjeve koje smo slali. Ukinut je šah u osnovnim školama, iako se dugo radilo na implementaciji tog programa. Nedavno je zatvorena baletska škola „Princeza Ksenija“ u Baru nakon 14 godina rada, jer je procijenjeno da u budžetu nema novca za podršku toj školi", pojasnio je Vuković.

Potpredsjednica PZCG, Olivera Leković, kazala je da se reforma obrazovanja u Crnoj Gori ne temelji na empirijskim istraživanjima i iskustvima iz učionica, niti na, kako smatra, rezultatima evaluacije nakon deset godina reforme.

"Svaka reforma u prosvjeti mora se dati na sud javnosti, a naročito treba omogućiti da nastavnici iskažu svoje zahtjeve i preporuke u osmišljavanju cjelokupne reforme", poručila je Leković.

Ona je ocijenila da nisu sprovedene neophodne pripreme za reformu, niti su , kako je navela, urađena kvalitetna istraživanja koja bi dala smjernice za reformu.

"Reforma se sprovodi odjednom u svim školama i razredima, odakle proističu brojni problemi, od neupućenosti nastavnika u nastavni program, do nepostojanja udžbenika i problema sa administracijom", ocijenila je Leković.

Prema njenim riječima, postoji neusaglašenost u stavovima između zaposlenih u Zavodu za udžbenike i nastavna sredestva sa stavovima Ministarstva prosvjete.

"Ministar Šehović je u izjavi kazao da je u prethodne dvije godine Crna Gora krenula u sveobuhvatnu reformu obrazovnog sistema, čime ide u korak sa modernim tehnologijama. U isto vrijeme, predstavnik Zavoda za školstvo nam tvrdi da su urađene minimalne promjene", pojasnila je Leković.

Po novom nastavnom planu je, kako je kazala, previđeno da učenik u toku devetogodišnjeg školovanja u Crnoj Gori ima prosječno 655 časova manje od učenika u državama OECD-a.

"Godišnji broj časova u prvom trogodišnjem ciklusu školovanja iznosi 646 časova. Toliko je skraćen program i broj časova da na kraju završetka osnovnog školovanja ispada da su učenici u Crnoj Gori pohađali jednu godinu manje od učenika iz država OECD-a", ocijenila je Leković.

Ona je kazala da reformom nisu postignuta željena rasterećenja nastavnih programa, jer je smanjen fond nedjeljnih časova, a količina gradiva po jednom času ostala ista.

"Do danas nam nije razjašnjeno na koji način su došli do podatka da je reformom potrebno rasteretiti programe za deset odsto. Nedjeljni broj časova smanjen je za deset odsto, predmetni programi takođe, ali količina gradiva po jednom času je ostala ista", pojasnila je Leković.

Ona smatra da je problem to što u posljednih deset godina među ministrima nema prosvjetnih radnika.

"Zašto su ministri nedodirljivi? Zašto ne snose odgovornost i ne zastupaju interese prosvjetnih radnika? Postoji poveliki spisak reagovanja kolega putem mail-a, ili su tražili sastanak, a na koje Ministarstvo nije odgovorilo", ocijenila je Leković.

