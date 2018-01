Radević: Ostao sam bez posla jer sam Srbin

Radnik Katastra Igor Radević (33) podnio je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu protiv načelnika beranske Uprave za nekretnine Velibora Marjanovića zbog navodnog progona “na osnovu razlike u nacionalnosti i etičkom porijeklu“.

Radević tvrdi da mu nije produžen Ugovor o djelu u državnoj instituciji, jer je Srbin.

On kaže da je tome „kumovao“ Marjanović, koji odbacuje sve optužbe. Ističe da je duže od tri godine radio kao pravnik, stručni konsultant i predsjednik Komisije za izlaganje javnih podataka.

“Načelnik je od prvog dana dolaska na tu dužnost počeo da vrši progon i iskazuje netrpeljivost prema meni, kada je ušao u moju kancelariju i zahtijevao da je napustim zajedno sa ostalim članovima Komisije“.

Radević je ocijenio da se “vrhunac neprimjerenog, neprofesionalnog i nasilnog ponašanja“ dogodio u oktobru kada ga je Marjanović pitao - čija je zastavica koja je bila u kancelariji na stolu „i koje države je ta zastava“.

“Odgovorio sam mu da sam zastavicu tu zatekao, ali da je sramota da on kao intelektualac ne zna da se je to zastavica Knjaževine Crne Gore, koja je zakonom zaštićena. On je očigledno mislio da je to nekakva crkvena srpska zastava. On je uprkos tome uklonio iz kancelarije. Ovaj postupak predstavlja ispoljavanje nacionalne i vjerske netrpeljivosti“, napisao je Radević u prijavi.

​Zgrada katastra u Beranama Foto: Tufik Softić

On tvrdi i da ga je načelnik maltretirao po osnovu njegovog Ustavom garantovanog prava na upotrebu ćiriličnog pisma.

“Koristim i latinično i ćirilično pismo i napravio sam veliki broj rješenja. Kada sam mu dao pet rješenja na ćirilici, on mi je vratio i tražio da ih prekucam na latinici“.

Ponašanje Marjanovića karakteriše kao „flagrantno kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom Crne Gore, nizom drugih podzakonskih akata, Evropskom Konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, kao i drugim opšteprihvaćenim Međunarodnim dokumentima koji regulišu oblast ljudskih prava i sloboda, a čiji je Crna Gora poptisnik“.

“Kako se radi o sistematskom kontinuiranom progonu prema meni, od strane Marjanovića, zasnovanog na nacionalnoj i vjerskoj netrpeljivosti, te ličnom antagonizmu, iživljavanju i samovolji dotičnog, uz zloupotrebu službenog položaja, podnosim prijavu...”.

Radević tvrdi da je Marjanović poslao nadležnima u Podgorici zahtjev da mu se ne produži ugovor.

“Devetog januara je bahato ušao u moju kancelariju i doslovce mi rekao - od sjutra ne dolazi na posao. Ne želim da komentarišem njegove profesionalne sposobnosti, ali je žalosno da on mene, koji sam za tri godine pokazao na poslu koliko znam i umijem, na početku karijere sputava na ovaj način, i to samo i isključivo zbog nacionalnih i vjerskih opredjeljenja“.

Radević navodi da se na, kako kaže, posljednji korak odlučio nakon što su ranija pisma direktoru Uprave za nekretnine i sve njegove žalbe naišle na „ćutanje administracije“.

Sebe želio da ugradi u dobrobit države u kojoj je od rođenja

Radević kaže da je istog dana kada je predao krivičnu prijavu napisao pisma premijeru Dušku Markoviću, ministrima finansija i ljudskih i manjinskih prava Darku Radunoviću i Mehmetu Zenki, kao i ombudsmanu Šućku Bakoviću i Mreži za razvoj nevladinog sektora (MANS). Pismo iste sadržine uputio je i predsjedniku Opštine Berane Dragoslavu Šćekiću.

“Ja sam Srbin po nacionalnosti, pravoslavne vjeroispovijesti, pripadam Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nijesam član nijedne političke partije. Završio sam Pravni fakultet u Podgorici i položio pravosudni ispit. U ovoj zemlji sam rođen, odrastao, školovao se i stečeno znanje i cijelog sebe želio da ugradim u opštu dobrobit i ljubavi prema njoj. Kada igra reprezentacija Crne Gore, zdušno navijam za nju. Nijednim svojim gestom na poslu, nikada nisam ugrozio ničije pravo na nacionalnu pripadnost, niti vjersko ubjeđenje, niti sam ikada na poslu govorio o svojoj nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti“.

Marjanović: Da sam Musliman...

Marjanović tvrdi da ne zna koje je nacionalnosti i etičkog porijekla Radević i da ga to ni ne interesuje.

“Na poslu nikoga ne omalovažavam, pa ni njega. Vodim računa o svom ponašanju prema saradnicima. Da sam ja Musliman, ili Bošnjak, ili... mogao bih da prihvatim ovakvu tvrdnju. Ovako, ona kod mene izaziva samo prezir“.

On dodaje da kancelarija načelnika Područne jedinice predstavlja državnu imovinu i da u njoj mogu da stoje samo obilježja i simboli koji su zakonom propisani i da, uz sve uvažavanje istorijskih činjenica, zastavi Knjaževine Crne Gore nije mjesto u kancelariji državnog organa.

“Rješenja koja potpisujem su pisana i latiničnim i ćiriličnim pismom. O tome postoje dokazi u predmetima. Rješenja na koja se poziva i Radević, i koja sam vratio da se urede, sadržala su dosta grešaka, koje su se odnosile na to da je uvod pisan ćirilicom, dispozitiv latinicom, obrazloženje ćirilicom. Radević nije ovlašćeno službeno lice za vođenje upravnog postupka. Postupak vodi po mom ovlašćenju, a ovlašćeno lice za potpisivanje rješenja u tom slučaju sam ja. Valjda mogu, kao lice koje odgovara za zakonitost rješenja, da odbijem da ga potpišem i tražim da se ispravi“.

On kaže i da je Komisija za izlaganje, čiji je predsjednik bio Radević, prestala sa radom krajem oktobra 2017. godine, a da je na njegov zahtjev sa njim potpisan Ugovor o djelu, na vremenski period od dva mjeseca (01.11- 31.12.2017). „Krajem decembra 2017. godine obratio sam se zahtjevom direktoru Uprave da se imenovanom ne produžava ugovor o djelu. Na kolegijumu, koji je održan dana 09.01.2018.godine, saopštio sam Igoru Radeviću da mu je Ugovor o djelu istekao 31.12.2017.godine, da nema potrebe za njegovim angažovanjem, te da od sjutra ne dolazi na posao. Iz navedenog se može utvrditi da su tvrdnje Igora Radevića proizvoljne i netačne i odbacujem ih sa gnušanjem“, saopštio je Marjanović “Vijestima”.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (14 glasova)