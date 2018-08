Radikalne mjere: Opština Budva zaplijenila četiri stana i parcelu

Opština Budva zaplijenila je i na svoje ime uknjižila četiri stana, kao i parcelu, nakon što investitor koji je gradio zgradu nije izmirio ugovorenu obavezu oko plaćanja komunalija.

Ovo je prvi put da se primjenjuju radikalne mjere, jer do sada se obično investitorima „gledalo kroz prste“, te su se dugovanja na račun komunalija „prebacivala“ iz godine u godinu.

Načelnik opštinske Službe za naplatu komunalija Ninoslav Kaluđerović potvrdio je za „Vijesti“ da su u toku još nekoliko slučajeva oko preuzimanja nekretnina kako bi se izmirili dugovi za komunalije, ali da tek po završenom postupku se može govoriti o pojedinostima.

Investitorima se, prema važećoj opštinskoj odluci, daje mogućnost da izmire komunalije odjednom, čime stiču pravo na popust od 20 odsto, ali i da plaćaju u ratama, s tim što moraju založiti nekretninu, kao garanciju da će izmiriti obeveze u ugovorenim rokovima.

„Dinamika uplata po osnovu ugovora zaključenih sa odloženim načinom plaćanja, odnosno na rate, se prati i isti se izvršavaju na način kako je to predviđeno u samim ugovorima. Za pojedine ugovore, koji su zaključeni na taj način, postoje određeni problemi prilikom realizacije, tako da smo samo u prethodnoj godini po tom osnvu, a zbog neizmirenja obaveza na ime Opštine uknjižili četiri stambene jedinice i nepokretnosti, odnosno zemljište, koje je služilo kao predmet obezbjeđenja u ugovorima“, naglasio je Kaluđerović.

Što se tiče naplate komunalija, prema riječima Kaluđerovića, budžetom zacrtani iznos od sedam miliona eura za ovu godinu, biće već realizovan polovinom septembra

„Budžetom za 2018, predviđeno je da se ostvari priliv od 7.000.000 eura po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, od čega ga 4.5 miliona eura od pravnih lica i 2.5 miliona eura od fizičkih lica. Do sada je po tome osnovu naplaćeno gotovo četiri miliona eura i to 3.128.004,74 eura od pravnih lica i 840.419,92 eura od fizičkih lica. Naša Služba do sada je ukupno zaključila 60 ugovora, od čega 39 sa pravnim i 21 ugovor sa građanima. Zaključena su i dva ugovora za izgradnju hotela sa 4 zvjezdice i jednog motela“, kazao je Kaluđerović.

Navodi da prema najavama, pred početak građevinske sezone koja počinje 1. septembra, plan koji je predviđen u iznosu od sedam miliona na ime komunalija, biće ostvaren do 15. septembra.

„Napominjem, kao što znate, da su pomenuti rezultati ostvareni iako je na snazi moratorijum za DUP-ove „Petrovac-centar“ i „Budva-centar“, odnosno na područjima koji su pokriveni ovim planskim dokumentima, a riječ je o najaktrktivnijim djelovima naše opštine na snazi je zabrana gradnje stanova i apartmana za tržište“, naglasio je Kaluđerović.

Služba je aktivno učestvovala u procesu i pripremi donošenja Odluke o visini naknade za bespravne objekte, koja je usvojena na minulom skupštinskom zasijedanju.

„Po evidenciji, zaključno sa 16. julom. do kada je bio rok za predaju zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata, ukupno je predato 3.225 zahtjeva za područje naše opštine“, zaključio je Kaluđerović.

