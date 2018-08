Radman istovremeno odbornik i vodi porodičnu firmu

Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula je postupak protiv odbornika Demokratske partije socijalista u Skupštini opštine Herceg Novi Andrije Radmana zbog sumnje da je javni interes podredio privatnom.

Radman je jedini vlasnik, osnivač i ovlašćeni zastupnik kompanije “Grifonee”, stoji u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). U CRPS-u piše da je djelatnost kompanije upravljanje ekonomskim objektom.

Zakon o sprečavanju korupcije precizira da odbornik ne može, između ostaloga, biti izvršni direktor ili ovlašćeni zastupnik u privrednom društvu. On mora u roku od 30 dana od dana imenovanja da podnese ostavku na svoje mjesto u privrednom društvu.

S obzirom na to da je na odborničko mjesto stupio krajem maja 2017, Radman je to trebalo da uradi do kraja juna iste godine.

Zbog kršenja Zakona zaprijećena je novčana kazna od 500 do 2.000 eura.

Iz Agencije su “Vijestima” kazali da je pokrenut postupak u cilju utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih da bi se ustanovilo da li je odbornik DPS-a prekršio zakonske odredbe o ograničenjima u vršenju javne funkcije.

Radman je bivši predsjednik SO Herceg Novi, a smijenjen je sredinom marta prošle godine.

Izbori u tom gradu su održani nepuna dva mjeseca kasnije, kada je njegov DPS smijenjen sa vlasti.

U imovinskom kartonu za prošlu godinu stoji da je njegova odbornička naknada u prosjeku iznosila 185 eura, ali i da od stalnog zaposlenja u neimenovanom privrednom društvu mjesečno dobijao malo više od 780 eura.

U posljednja tri mjeseca prošle godine je za pružanje usluga pravnog konsaltinga u nenavedenoj ustanovi dobijao po 500 eura.

Njegova supruga Sanja Radman mjesečno zarađuje 430 eura.

Radman je vlasnik vozila “audi A6” iz 2012. godine i dva komada oružja - “jericho 941” iz 2004. i dvije godine starijeg “ČZ zbrojevka 85” koje je dobio na poklon.

On u banci raspolaže sa 10.000 eura, a prošle godine je podigao dva kredita ukupne vrijednosti 18.500 eura.

Radman nije dao Agenciji saglasnost za uvid u svoje bankarske račune.

