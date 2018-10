Radna grupa može bez Bečića i Abazovića

Radna grupa za reformu izbornog zakonodavstva može funkcionisati i bez predstavnika Demokratske Crne Gore i pokreta URA, ali poslanicima mora ponuditi zakonska rješenja koja imaju dvotrećinsku podršku, smatraju u civilnom sektoru i opoziciji. Ukoliko ostatak opozicije uđe u Radnu grupu, smatraju sagovornici, mora insistirati na sveobuhvatnim reformama izbornih zakona.

Izvršni direktor Građanske alijanse (GA) Boris Raonić istakao je da Radna grupa može funkcionisati bez obzira da li će u njoj biti predstavnici Demokrata i pokreta URA.

“Tijelo koje će biti formirano ima legitimitet da radi bez bilo kojeg subjekta koji to odbije, dok će se dogovorene norme sprovesti kroz dvotrećinsku većinu. U ovoj fazi treba svi da shvate da je veoma bitna forma budućeg tijela, jer je najbolje rješenje da to bude privremeno skupštinsko tijelo, koje će pratiti i implementaciju rješenja. Brine što osim pokreta URA i Demokrata ima još političkih subjekata koji nijesu ušli u to radno tijelo, a samo učešće se koristi za opoziciona razračunavanja”, smatra Raonić.

Kolegijum predsjednika Skupštine će danas raspravljati o formiranju Radne grupe koji je dostavila Demokratska partija socijalista (DPS) kojim se, između ostalog, predviđa formiranje skupštinskog radnog tijela koje bi imalo po sedam predstavnika vladajuće koalicije i opozicije a koje bi vodio predstavnik DPS-a.

Čelnici Demokrata i URA Aleksa Bečić i Dritan Abazović su tražili da se Radna grupa formira prema planu koji su ponudili u junu. Oni su pozvali opoziciju da ne učesvuje u Radnoj grupi koja bi bila formirana po planu DPS-a.

Generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović smatra da Radna grupa može raditi i bez Demokrata i pokreta URA, ali da bi tako teško obezbijedila uslove za sveobuhvatnu izbornu reformu.

“Moraju ispuniti dva uslova — da obezbijede konsenzus za svaki od predloga akata koje razmatraju i da obezbijede dvotrećinsku većinu u Skupštini Crne Gore za usvajanje seta izbornih zakona. Dakle, tehnički radna grupa može raditi i punopravno odlučivati bez predstavnika Demokrata i URA ali će to biti krnji politički sastav, koji ne može obezbijediti uslove za iole fer i poštene izbore. Gotovo svi politički subjekti u opoziciji pristali su na kozmetičku izmjenu i puku nadogradnju izbornog zakonodavstva, a kozmetika ne može da promijeni suštinu, već samo da ublaži katastrofalne zloupotrebe”, kazao je Bogdanović.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ranije je kazao da očekuje formiranje radne grupe, dok su iz Socijaldemokratske partije (SDP) poručili da bi bez opozicije u Radnoj grupi DPS kreirala svoja izborna rješenja.

Nije logično da Radna grupa radi bez inicijatora i predlagača Plana sveobuhvatnih izbornih i drugih reformi, ali Demokrate i URA ne mogu trpjeti političku štetu za slučaj neučešća. Šteta se trpi samo kada pristanete da DPS-u budete saigrač u simuliranju demokratije, tvrdi Bogdanović

SDP i Demokratski front su dostavili primjedbe na Plan DPS-a. Bogdanović smatra da bez svih predstavnika opozicije radna grupa imala male šanse za uspjeh.

“Bez Demokrata i pokreta URA dobićemo Radnu grupu istog političkog sastava kao i 2014. godine, kada smo glasovima vlasti i DF-a dobili izborno zakonodavstvo po mjeri DPS-a. Takvo izborno zakonodavstvo osiguralo je pobjedničku poziciju svim subjektima koji konstituišu vlast, a posebno DPS-u koja je svaku normu izbornog zakonodavstva iskoristila da formira takozvanu izbornu mafiju na svakom od biračkih mjesta i u svakom od mini izbornih štabova i stanica za otkup ličnih karata”, kazao je zvaničnik Demokrata.

Demos i SNP dolaze na Kolegijum, pozvan i Damjanović

Današnjoj sjednici Kolegijuma će osim šefova poslaničkih klubova prisustvovati i predstavnici Socijalističke narodne partije (SNP) i Demosa. Iz partije Miodraga Lekića kazali su da će prisustvovati sastanku jer će tamo biti sve parlamentarne stranke, uključujući i one koje su takav rad smatrale neprihvatljivim. “U svjetlu ovih činjenica ne vidimo razloge da se ne započne parlamentarni rad koji bi bio, kako u svom planskom okviru, tako i u metodu i sastavu, zajednički koncipiran“, kazali su iz Demosa, dok su iz SNP-a istakli da će tu partiju predstavljati Milisav Ćorić, bivši sekretar DIK-a.

Demokrate i URA neće imati predstavnike, a na sjednicu su pozvani i lideri partija koje nemaju poslaničke klubove, te Aleksandar Damjanović koji je u klubu sa dvojicom poslanika Ujedinjene Crne Gore.

