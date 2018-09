Radnici tužbama traže četiri miliona od Budve

Opštini Budva prijeti isplata više od četiri miliona eura koliko u nekoliko odvojenih tužbi traži gotovo 200 radnika lokalne administracije, zbog neusaglašenih koeficijenata i navodno manje obračunatih zarada u proteklih pola decenije.

Među 380 sudskih sporova koje se vode protiv Opštine, među “najskupljim“ su upravo oni koje vode zaposleni u lokalnoj upravi.

Radnici u tužbama navode da ih je Opština oštetila isplaćivanjem manjih zarada od avgusta 2008. do aprila 2009. godine, a traže i nadoknadu štete po osnovu navodno manje obračunatih zarada za 2013, 2014, 2015. i 2016.

Opština je u januru 2008. donijela odluku kojom je utvrdila minimalnu cijenu rada od 100 eura. U aprillu 2009. donijela je novu odluku kojom je minimalna cijena rada iznosila 85 eura, da bi u martu 2012. utrdila iznos od 55 eura i trebalo je da se primjenjuje do kraja godine.

Opština je, međutim, i sljedeće godine nastavila da obračunava plate po minimalnoj cijeni rada od 55 eura, bez donošenja nove odluke, zbog čega su radnici podnijeli tužbe.

Pripadnici Službe zaštite i spasavnja - 50 vatrogasaca, uspjeli su nedavno pred Osnovnim sudom u Herceg Novom da dobiju proces protiv Opštine koja im je zbog manje obračunatih zarada dužna da isplati miliona eura.

Opština je uložila žalbu na presudu.

Slična situacija je u opštinskom preduzeću “Mediteran reklame“, gdje su radnici zbog umanjenja koeficijenata i propusta bivšeg rukovodstva tužili firmu i dobili sudske sporove u vrijednosti od gotovo pola miliona eura.

Dva sudska spora u vrijednosti od 400.000 eura radnici su dobili krajem prošle godine, da bi prije desetak dana sud i u trećem sporu, vrijednom 88.000 eura, presudio u korist radnika.

Ako se uračunju porezi i doprinosi, “Mediteran reklame“ če propusti bivšeg menadžmenta koštati više od 700.000 eura.

“Presudom se usvaja tužbeni zahtjev tužilaca da im se isplati po osnovu umanjenja koeficijenta po zahtjevu stručnosti od koeficijenta određenog Granskim kolektivnim ugovorom za period od 2008. do 2010. i na ime obračunate zakonske kamate na utvrđene razlike za prethodno navedeni period pa do 31.01.2017. kao i razlika po osnovu manje obračunate cijene rada za period od 2011. do 2015.“, navedeno je između ostalog u presudi.

Vodi se gomila milionski vrijednih sporova

Među ključnih desetak sudskih sporova koji prijete opštinskoj kasi su i dva koja vodi njemačka kompanija WTE, vrijedni 15 miliona eura.

Prema evidenciji Sekretarijata za zaštitu imovine, spor od pet miliona eura vodi podgorička kompanija “Fab live”, a tri miliona potražuje budvanska kompanija “Merkur system”.

Budvanin J. I. potražuje 2,7 miliona, firma “Casino Avala” više od tri miliona, srpska državljanka L. R. 2,8, mještani V. R. i V. R.1,69 miliona.

Među najvrednijim sudskim sporovima naveden je i 1,6 miliona “težak” koji vodi Narodna banka Srbije, “Megapromet” potražuje više od milion, mještanka R. D. oko 1,2 miliona, “Lovćen film“ 1,1, Podgoričanin Z. M. 1,079 miliona, “Gugi comerc“ 1,04 mještanin S.R. milion, kompanije “REC” i „Build“ oko 917 hiljada, “Merkur Evropa” oko 838.000, EPCG oko 652.000, a mještani M. K. i S. M. potražuju oko 633, odnosno 600.000 eura.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)