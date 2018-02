Radonjić: Ako me neko upuca, nijesu škaljarci

Podgoričanin Danilo Pejović optužio je juče u Osnovnom sudu višeg državnog tužioca Gruja Radonjića da je zelenaš.

Rekao je i da mu je godinama “završavao” u sudu da presude budu u njegovu korist i da mu je za to davao novac. Pejović je rekao “Vijestima” da je za te usluge tužiocu navodno plaćao po 500 i po 1000 eura.

Radonjić je sve to negirao i rekao da je pokrenuo parnični postupak za naknadu štete protiv Pejovića i njegovog preduzeca DOO "Montenegro prevoz", za iznos od 30 hiljada eura, koje mu je “pozajmio kao dugogodišnjem prijatelju”, navodno bez kamate.

Kamataški ili prijateljski ugovor Foto: Privatna arhiva

Pejović, međutim, tvrdi da mu je vratio i pozajmicu i kamatu, za koju nije znao koliko iznosi. On je rekao da je novac od Radonjića uzeo 2012. godine, dok tužilac tvrdi da je to bilo početkom januara 2015.

“Moj prjatelj, Aleksandar Saša Đurapčević, upoznao me sa Radonjićem, kad sam 2008. ili 2009. godine imao sudski spor sa jednim bivšim radnikom moje firme. Požalio sam se Đurapčeviću i on mi je rekao da poznaje jako moćnog čovjeka...u svojoj profesiji, a radi kao osnovni državni tužilac. Rekao mi je da je njega spasio robije. U to ne bih sad ulazio kako ga je spasio, ali je rekao da je predmet bio veoma ozbiljan”, kazao je Pejović u sudnici.

On je rekao da se sa tužiocem Radonjićem prvi put sreo u podgoričkom kafiću “Venom”.

“Ispričao sam Radonjiću da imam veliku firmu i da imam dosta sudskih sporova. Mi smo prilikom tog prvog susreta napravili dogovor da svaki put kad mi stigne poziv za sud, za bilo kakav spor, privatni ili poslovni, i za mene i za moju porodicu, da njega pozovem i njemu dam taj sudski poziv , a da je njegova briga kako će to da riješi. A ja to da platim. Bio sam izuzetno zadovoljan sa svim tim što je radio”, ispričao je Pejović.

On je rekao da je novac pozajmio pred svjedokom.

“Bio je prisutan Đurapčević. U 90 odsto slučajeva Đurapčević je bio prisutan i kad sam mu isplaćivao kamatu svakog 25. u mjesecu. Dogovor je bio da mu ja svakog 25. u mjesecu donosim hiljadu eura, a to je uključivalo i glavni dug i kamatu, kao kod banke. Ne mogu da se sjetim kolika je bila kamata. Ta otplata je trajala godinama”, kazao je Pejović.

Prije te pozajmice, kazao je, od Radonjića nikad nije uzimao novac.

“Prilikom pozajmljivanja novca ja sam sačinjavao potvrdu i svake sljedeće godine potpisivao sam novu i onu od prethodne godine vraćao Radonjiću. Te potvrde je on sačinjavao u dva primjerka, jedan za mene, jedan za njega. Jedno vrijeme smo tu potvrdu potpisivali nas trojica, Radonjić, Đurapčević i ja. Ali se Radonjić kasnije predomislio i izbacio njega sa potvrde da se on ne potpisuje, samo nas dvojica. Svake godine kad bi napravio novu potvrdu, ja sam morao svoj primjerak od prošle godine da mu vratim”, ispričao je Pejović u sudnici.

Na pitanje sutkinje da li je vratio novac, on je rekao da jeste sa kamatom.

“Znao sam šta potpisujem i ja nijesam tražio da u tim potvrdama piše da su pare uzete na kamatu, jer sam znao da je to krivično djelo”, kazao je Pejović.

Tužilac mu je mnogo pomogao: Danilo Pejović i advokatica Ljiljana Đolević Foto: Savo Prelević

“Ako mi se nešto desi, za to će biti odgovoran Pejović. Cijeneći na koji način je preduzeo borbu za svoja prava, bilo što ukoliko mi se desi, imajući u vidu kakvim poslom se bavim, glavnog osumnjičenog označavam njega. Cijeneći način borbe i pritiska koji pokušava da ostvari”, kazao je Radonjić.

“Hoćete li da kažete da je vaš život ugrožen” , pitala ga je sutkinja Katarina Janković, koja u Osnovnom sudu u Podgorici vodi postupak po Radonjićevoj tužbi.

“Ne baš u takvom smislu, možete citirati ovo što ja kažem”, odgovorio je Radonjić.

Na pitanje sutkinje da li je imao neki pritisak, on je odgovorio: “Pritisak je kakav jeste. Ja nijesam, onaj... Ali u budućnosti, možete to staviti, ukoliko mi se bilo što desi. Prvi pritisak su novinski napisi u “Vijestima”. Znači, odakle meni ta sredstva i tako dalje. Može li se to nastaviti u budućnosti, jer cijenim da moguće da ne. “Vijesti” nijesu same i proizvoljno... ja nemam nikakvih problema sa njima. To je vrsta pritiska. Pristisak u smislu kaljanja ugleda profesije kojom se bavim i porodice, pa se bojim da to može da se nastavi”, kazao je on.

Na to reagovala Pejovićeva advokatica Ljiljana Đolević koja je kazala:

“Nije mi jasno da je viši državni tužilac sebi mogao da dozvoli da dođe u ovakvu situaciju. Apsolutno ništa njemu tuženi nije učinio, što on samome sebi nije učinio ovakvim postupcima. Ne može se govoriti ni o kakvom pritisku, a najmanje o povredi časti i ugleda. On sam je tužio Pejovića”.

Radonjić je nekoliko puta ponovio u sudnici da, ako mu se nešto desi, za to će biti odgovoran Pejović.

“A ako me neko upuca, nije me ubio škaljarski klan, ako ćemo otvoreno da pričamo”, kazao je Radonjić.

“Mislim da pretjerujete”, rekla je advokatica Đolević.

“Podgodilo me da je tužilac Grujo Radonjić ugrožen od mene jer smo se on i ja zbližili za ovih deset godina koliko se poznajemo. Ja se stidim, a vjerujem i da je njega stid zbog ovog procesa. Ništa nemam protiv njega niti mu od mene bilo kakva opasnost prijeti”, kazao je Pejović.

Radonjić je sutkinji Janković pokazao fotografiju sa Pejovićeve svadbe i kazao da je ona dokaz da su bili prijatelji.

“Kamataši se ne zovu na svadbu”, kazao je Radonjić.

On je rekao da je sa Pejovićem bio prijatelj i nakon što ga je tužio, sve dok “Vijesti” nijesu objavile da se vodi sudski spor zbog, navodnog, zelenaškog duga.

“Vijesti” su krajem januara objavile da , u okviru istrage protiv više organizovanih kriminalnih grupa i pojedinaca koji se bave zelenašenjem, tužilaštvo istražuje i tužioca Radonjića. On je negirao da se bavi kriminalom i kazao “Vijestima” da, prema njegovim saznanjima, tužilaštvo ne vodi nikakvu istragu protiv njega.

Advokat Radonjića, Dragoljub Petrović, kazao je da Pejović nema dokaze ni za šta što je na sudu rekao i da će za sve što je rekao da odgovara. On je odbio da govori za “Vijesti” jer, kazao je, ne razgovara sa novinarima.

“Prihvati jer za male pare može neko da se prebije ili još gore”

Pejović je na sudu rekao da mu je Radonjić, prije nego što ga je tužio, ponudio da potpiše novu potvrdu.

“Kao poravnanje, da sam mu dužan samo 30 hiljada, bez kamate, i da mu vratim kad se dogovorimo. Ja na to nijesam pristao jer sam mu taj novac već vratio sa kamatom. Tada mi je rekao znaš li ti koliko ja potvrda imam i mogu da te utužim za svaku potvrdu. Otvoreno mi je zaprijetio. Rekao mi je da danas za male pare, s obzirom da je on u komunikaciji sa dosta kriminalaca, može da se angažuje i da se neko i prebije, a ko zna još što da se uradi i da je bolje da prihvatim ovaj dogovor. Rekao mi je znaš li ti koliko ja potvrda imam, mogu da te utužim za svaku potvrdu po 30 hiljada”, kazao je Pejović.

