Radonjić ćuti o mogućem sukobu interesa Kusovca

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) nije zainteresovana da se bavi mogućim konfliktom interesa potpredsjednika Opštine Tivat Siniše Kusovca. On je od lokalne uprave nedavno dobio povoljan stambeni kredit za stan koji se nalazi u nelegalno izgrađenoj zgradi, koja će zahvaljujući posljednjim aranžmanima Opštine i Kusovca biti ozakonjena.

Kusovac je 30. decembra prošle godine od lokalne uprave dobio kredit od 52 hiljade eura za kupovinu stana, jer je Komisiji priložio izjavu i uvjerenje da on i supruga Ljiljana nemaju stanove. Prethodno, on je 29. decembra prošle godine sklopio predugovor sa tivatskom firmom „Sacommerc“ o kupovini stana od 80 kvadrata. Nekretnina je u nelegalnoj zgradi izgrađenoj 2007. i višestruko je većih gabarita i spratnosti od one koja je ovdje trebalo da se gradi po građevinskoj dozvoli. Mjesec i po nakon što je dobio kredit, Opština je usvojila „Odluku o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na parcelama 681/3 i 669/13 KO Tivat“, gdje se nelegalna zgrada nalazi.Tako su stvoreni uslovi da se pokrene postupak legalizacije.

ASK nije odgovorila na pitanja „Vijesti“ da li ima objašnjenje od Kusovca za promjene u imovini, da li će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak provjere eventualnog postojanja sukoba interesa u vezi opštinskog stambenog kredita i istovremenog omogućavanja legalizacije zgrade. ASK ćuti i na pitanje da li će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak provjere podataka iz Kusovčevih imovinskih kartona od 2004. do 2016, u kojima su “nestali” stanovi u njegovom vlasništvu ili suvlasništvu, prije nego što je dobio stambeni kredit.

Kusovac je ranije poručio da u njegovim radnjama nema nikakvih nezakonitosti i zaprijetio novinaru „Vijesti“ tužbom.

