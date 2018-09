Radonjić oprostio zetu kršenje zakona

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) pokazala je ili elementarno nepoznavanje Zakona o sprečavanju korupcije koji sprovodi ili su se nadležni u tom tijelu potrudili da sakriju prekršaj nekadašnjeg člana Odbora direktora “Montenegro ejrlajnsa” (MA) Predraga Markovića, sina premijera Duška Markovića.

Predrag Marković je sa funkcije člana Odbora direktora MA otišao 7. marta 2016, pa je prvi izvještaj poslije prestanku funkcije trebalo da preda do 7. aprila 2016, što nije učinio. Nije predao izvještaj ni godinu kasnije - po prestanku funkcije, odnosno u martu 2017. Imovinu je prijavio tek u martu 2018., a to mu je omogućio ASK i način na koji je tumačen zakon.

"... Promjene je bio dužan da prijavi u izvještaju dvije godine nakon prestanka funkcije, tj. u martu 2018, imajući u vidu da mu je funkcija prestala 7. marta 2016”, stoji u odgovoru Agencije na pitanje MANS-a da li je mlađi Marković prekršio zakon.

Zakon o sprečavanju korupcije, u članu 23, predviđa da je funkcioner dužan da u roku od 30 dana od dana prestanka funkcije o tome obavijesti Agenciju i podnese izvještaj. Ima obavezu i da “jednom godišnje u naredne dvije godine po prestanku funkcije podnese izvještaj Agenciji, sa stanjem na dan podnošenja izvještaja”.

U drugom slučaju, ASK se, međutim, detaljeno držao slova zakona. Prije dva dana ASK je objavio da bivša generalna direktorka RTCG Andrijana Kadija krši zakon jer nije predala izvještaj o imovini i prihodima 30 dana po prestanku funkcije. Kadija je smijenjena 7. jula, a već 14. avgusta dobila je obavještenje da krši zakon. Tačno nedjelju po isteku zakonskog roka. Iako je obavijestila ASK da nije znala za obavezu, kao i da je bila na odmoru, to joj nije bila olakšavajuća okolnost.

Izvršna direktorka MANS-a i bivša članica Savjeta ASK-a Vanja Ćalović Marković, koja je ranije upozoravala Agenciju da ima duple aršine prema funkcionerima, smatra da Kadija nije trebalo ni da dostavi izvještaj s obzirom na to da je pokrenula postupak zbog nezakonitog razrješenja sa funkcije.

"Mislim da je u pitanju očigledni nastavak političke instrumentalizacije Agencije, kako bi se kritičari vlasti sankcionisali, diskreditovali, ali i da bi bili statistika koju ASK prikazuje Evropskoj komisiji kao rezultate u oblasti borbe protiv korupcije.Da nije tako, ova Agencija bi gonila sina premijera, odnosno zeta direktora ASK Sretena Radonića, zbog kojeg namjerno pogrešno tumače zakon", poručuje Ćalović Marković.

Ističe da su MANS-u tada u odgovoru na inicijativu protiv Predraga Markovića saopštili i da ga “nijesu provjeravali jer nije bio u godišnjem planu provjere izvještaja funkcionera po prestanku funkcije”.

"Postavlja se pitanje prema kojem je kriterijumu slučaju Kadije dat prioritet, a ne slučaju sina premijera. Očigledan je progon kritičara režima”, ocijenila je ona.

Ćalović Marković Agenciji poručuje da im namjerno nije podnijela izvještaj o prihodima i imovini, nakon što su je nezakonito razriješili funkcije.

"Ta odluka je nezakonita, a što je potvrdila posljednja presuda Upravnog suda, kojom je odluka Agencije da kršim zakon poništena. Imam niz sudskih postupaka otvorenih u tom predmetu i samo čekam da se Agencija usudi da mi da povoda za novi postupak i nove dokaze”, poručila je Ćalović Marković.

Odluke o razrješenju direktorice MANS-a iz Savjeta ASK, kao i kršenje zakona bivše direktorice RTCG, potpisao je Savo Milašinović, pomoćnik direktora Agencije Sretena Radonjića.

Premijerov sin oženjen je ćerkom direktora ASK Sretena Radonjića.

Više od godinu ASK ćuti o neprijavljivanju bonusa funkcionera DPS-a

Predsjednici većine opštinskih odbora Demokratske partije socijalista nisu prijavili u imovinskim kartonima 1.200 eura bonusa koje su dobili za izbornu kampanju 2016, ali ni u jednom od ovih slučajeva ASK nije utvrdio kršenje zakona, može se zaključiti iz odluka dostupnih u njenom registru.

Agencija više od mjesec ne odgovara na pitanje da li je protiv njih pokretala postupak a ukoliko nije, koji su razlozi. “Zbog povećanog obima posla u periodu izbornih kampanja shodno rješenjima isplaćene su naknade predsjednicima opštinskih odbora (za 19 lica za period od šest mjeseci u mjesečnom iznosu od 200,00 eura)”, navodi se u izvještaju Državne revizorske institucije o vladajućoj partiji za 2016. godinu, kada su održani parlamentarni ali i lokalni izbori u pet opština.

“Vijesti” su u julu prošle godine objavile da ovi bonusi nisu prijavljeni u kartonima svih dostupnih predsjednika OO DPS-a. Prema Zakonu o sprečavanju korupcije, javni funkcioner je dužan da u izvještaju navede tačne i potpune podatke a ukoliko to ne uradi prijeti mu novčana kazna od 500 do 2.000 eura.

Troje predsjednika OO DPS imalo je prijavljene prihode iz partije, ali su se oni odnosili na redovne mjesečne prihode ali ne i na ovaj bonus.

