Radoševićima srušili štalu i vrt, u strahu čekaju zimu

Komunalna policija Plužina srušila je bespravno sagrađenu štalu i uništila baštu Ljeposave i Mirka Radoševića, koje su se nalazile u blizini obale Pivskog jezera. Time su, kako tvrde Radoševići, uništili izvor egzistencije porodici koja preživljava od Mirkove penzije, koju prima iz Bosne i iznosi 73 eura.

Ljeposava i Mirko Radošević su 1992. godine sa dvoje djece pobjegli iz ratnog Sarajeva i došli u Plužine. Varoš na obali Pivskog jezera izabrali su kao svoj novi dom jer je Ljeposava rodom Pivljanka. Konačno su, kako rekoše, nakon 25 godina prestali da budu izbjeglice, kada im je nedavno Komunalna policija srušila štalu i uništila baštu. Sada se, kako reče Ljeposava, pitaju da li je povratak među njene bratstvenike bio pravi potez.

„Prije mjesec su nas obavijestili da će da ruše, ali sam ih molila da sačekaju do proljeća pošto sam skupila hranu za živo, a štala i bašta inače nikome ne smetaju. Molila sam ih da to ne ruše i da ćemo na proljeće sami to maći i sve ostaviti čisto. U toj zgradici držala sam tri koze i dvije ovce, imala malu baštu i sve to samo za naše potrebe, jer muž ima bosansku penziju od 73 eura. Od toga ne možemo živjeti i morala sam to da držim i sijem da ne bi pali nikome na teret, da ne zavisimo od nekoga da nam da džak brašna“, kazala je Ljeposava Radošević.

Kada su izbjegli, Radoševići su 11 godina živjeli u đačkom domu, da bi im UNHCR napravio kuću koja se sada nalazi tik uz zaobilaznicu koja se u Plužinama uveliko gradi. Nekadašnja bašta i štala su od zaobilaznice bile udaljene pedesetak metara.

„Što se tiče puta, štala i bašta nisu smetale. Sve je to bilo fino zagrađeno, sređeno. Sijalo je ovdje šest porodica, svi pomalo zeleni i svima su srušili. Njih ne interesuje gdje ću ja zimus sa ove tri koze koje su skozne i koje niti mogu da prodam niti da ih zakoljem. A ovce ću smaknuti“.

Njen suprug tvrdi da se za pomoć obraćao predsjedniku Opštine Mijušku Bajagiću koji mu je rekao da sa rušenjem nema nikakve veze i da se obrate onome ko im je to uradio.

Ljeposava Radošević ističe da oni ne traže ništa osim prostora gdje mogu da smjeste tri koze.

„Pored kuće ne mogu ništa da napravim jer će zaobilaznica tuda da prolazi i ne daju da se 30 metara iznad ceste bilo šta pravi. Gone me gore u šumu, a nemamo ni sredstava da pravimo, a ni života. Ja sa štapom, a muž tri bajpasa ugradio. Kući imam i bolesnu sestru koja je pola godine bila u Kotoru. Tražimo ili da nam daju sredstva da napravimo nešto za ove tri koze, ili da oni naprave“, kazala je ona.

Dondić: Pomagaćemo, ali tu ne može biti stoke i bašta

Načelnik Komunalne policije Mihailo Dondić kazao je da je porodica Radošević, kao i ostali koji su uzurpirali zelene površine, još prije dvije godine obaviještena da moraju ukloniti štale i bašte.

“Porodica Radošević i pojedine nesavjesne porodice misle da uzgajaju poljoprivredne kulture na zelenim površinama u gradskom dijelu Plužina, da napasaju stoku. Posljednjih godina su primjedbe stizale i predsjedniku opštine i komunalnoj policiji na porodicu Radošević zbog dvije koze i dvije ovce koje su štetu nanosile đačkom domu, stambenim objektima i gradskom zelenilu”.

Dondić Foto: Svetlana Mandić

Prema riječima Dondića, sve je urađeno u skladu sa zakonom i da zelene površine ne mogu pojedincima da služe za bašte i držanje stoke. U toku je, kako je rekao, izgradnja zaobilaznice i prostor na kome su Radoševići imali štalu privodi se namjeni.

“Izlazili smo im u susret u svakom smislu. Lokalna uprava im je davala jednokratne pomoći, obezbjeđivala ogrijev, školovala djecu, nabavljala ljekove. Mi im pomažemo i danas i pomoći ćemo im i sjutra, sve što budemo mogli da učinimo, samo neka oni odrede neku odgovarajuću lokaciju gdje bi držali koze i ovce”, zaključio je Dondić.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (5 glasova)