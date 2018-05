Radovanović: Još jednom se izvinjavam, odgovornost je isključivo moja

Muzičar i predstavnik Crne Gore na ovogodišnjoj Evroviziji Vanja Radovanović još jednom se izvinio javnosti zbog "šale" koju je ispričao u Lisabonu.

"Osjećam ogromnu potrebu da još jednom uputim javno izvinjenje svima onima koji su se našli uvrijeđenim mojim riječima izgovorenim 2. maja na konferenciji za medije u Lisabonu, kada sam pokušao da interpretiram šalu britanskog komičara Rikija Džervejza. Kada sam je ispričao, nijesam imao ni primisao u glavi da se šalim sa djecom koja imaju oštećenja sluha, vida i govora, i/li djecom koja su oboljela od kancera, već sam taj vic ispričao misleći da će svi razumjeti da se on zapravo bavi okrutnošću života. Na žalost, većina to nije razumjela, jednako kao ni moju šalu upućenu ženama iz delegacije i meni je najiskrenije žao zbog toga. Izrugivanje s jednom bolešću kao što je kancer i stanju, kao što je invaliditet, ili ženama jer su žene, odnosno različitostima, takođe, nije bila moja namjera, jer sam još kao mali i sam osjetio kako je izgubiti nekog najdragocijenijeg i to jednu ženu, zbog bolesti i nipošto sebi ne bih dozvolio, niti oprostio da mi to bude predmet šale", rekao je Radovanović.

Radovanović je rekao da je odgovornost za sve učinjeno isključivo njegova, a ne nikako bilo koga od članova delegacije i "veoma mi je žao što su se zbog mene našli u veoma nezavidnoj situaciji, ne samo oni, već cijela ekipa RTCG-a, koja je više od 3 mjeseca na ovom projektu radila svoj posao izuzetno časno, predano i profesionalno (što dokazuje i nagrada za najbolju od 43 delegacije na Eurosongu) i želim da naglasim da preuzimam apsolutnu odgovornost za svoje postupke i sve što se dešava."

"Meni kao pojedincu su uvijek smetali stavovi i odnos društva prema djeci koja su drugačija na bilo koji način. Zato sam nebrojeno puta sam bio podrška različitostima jer bi one trebale biti vrijednost ovog društva, a morale bi imati podršku sistema. Oni koji me poznaju, znaju da kroz život idem trudeći se da budem čovjek i da govorim više kroz djela, a manje kroz riječi. Tako će uvijek biti. Opraštam onima, koji su u reakcijama na moje riječi, meni, mojoj djeci, mojoj porodici prijetili, proklinjali, željeli najgore, spominjali sanduke i djecu u istoj recenici, spominjali one koji više ne mogu ništa da kažu. Hvala svima koji nijesu pristali na hajku. Vjerujem da ćemo se moja porodica i ja od ovoga oporaviti, da ću svojim radom i angažovanjem, prije svega djeci i ugroženim grupama, ali i svima ostalima, opet dokazati da su mi namjere bile časne i da to, ništa, pa ni jedan nepromišljeni vic ili šala na račun žena, ne može promijeniti. Još jednom duboko izvinjenje svima koji su bili uvrijeđeni", rekao je Radovanović.

