Radović: Carević, bivši prijatelj Marovića, nema petlju da u oči Krapoviću kaže šta misli

Predsjednik Opštinskog odbora Demokrate Budva Krsto Radović reagovao je tvrdnje predsjednika budvanskog DF Marka Bata Carevića da opštinska administracija treba više da radi, a manje da priča.

Reagovanje prenosimo u cjelosti:

"Kako mi nalaže kućno vaspitanje i poštovanje prema slavi Svetog Vasilija, koja je ujedno i slava Demokratskog fronta, na koju sam bio pozvan, ali ne i ispoštovan kako dolikuje svakom gostu pa i meni, osjećam iskrenu potrebu da danas odreagujem na krajnje neprimjerene izjave Marka Carevića, na dan slave svoje partije. Nažalost svih, gospodin Carević je pokazao koliko poštuje slavu svoje partije i pozvane goste, iskazujući otvoreno nezadovoljstvo radom opštinske uprave i gospodinom Draganom Krapovićem.

Ukoliko je Marko Carević nezadovoljan radom opštinske uprave i radom Dragana Krapovica, a koga još uvijek podržava njegovih šest odbornika, zna šta mu je činiti. Nečasno je kada nemate petlju da na sastancima koalicije kažete u oči sve čime ste nezadovoljni, a to tako olako i paušalno činite kada za to nije ni vrijeme ni mjesto. Ali to neka je na obraz njemu.

Koliko gospodin Dragan Krapović i opštinska uprava radi, reći će građani i građanke Budva. Nikako Marko Carević, niti bilo ko drugi. A koliko radi znaju oni koji su svakodnevno u kontaktu sa njim, a među njima su i neki od istaknutijih članova Demokratskog fronta, naravno, samo ukoliko žele to da priznaju.

Gospodin Carević ne zna i ne želi da zna koliko rada i truda predstavnici Opštine Budva svakodnevno ulažu kako bi riješili kompleksan problem sa WTE. Gospodin Carević tek pojma nema koju energiju nadležni u Opštini troše na revidiranju i raskidu svih ugovora koji imaju katastrofalne poslijedice po građane, a čiji je tvorac bio Carevićev dojučerašnji veliki prijatelj i poslovni partner Svetozar Marović.

Određen broj štetnih ugovora po Budvu i njene sugrađane je došao na naplatu. Određeni broj takvih istih ugovora će biti revidiran. Da li zapravo to posebno smeta gospodinu Careviću, jer i iza tih ugovora stoje njegovi prijatelji i savjetnici?

Gospodin Carević ne želi da vidi koliko se izvršna vlast bori da sačuva ono što je preostalo od Budve zato se on bavi isključivo svojim interesima.

Za ovih godinu i po dana koliko dugo je ova uprava na čelu Budve, jedino što sam ja konkretno od gospodina Carevića čuo je zahtev da mu se nadoknadi 2,5 miliona eura koje mu je dužan ostao Svetozar Marović iz jednog od njegovih zajedničkih poslova, a čiji sudski epilog se tek očekuje. Svaka druga priča gospodina Carevica, je čista demagogija i politički populizam, naravo osim kada se radi o njegovim ličnim interesima gdje je vrlo konkretan i ubjedljiv.

Predsjednik Krapović je časno i iskreno ušao u politički život jednako kao i Demokrate i tako će izaći iz svega, pa makar ova vlast trajala do sjutra. Sa ili bez Demokratskog fronta.

To neka bude siguran i gospodin Carević i njegovi prijatelji koji ovih dana pokušavaju da stvore što više štete Opštini Budva, umjesto da su iskreni i da otvoreno daju ruku podrške da Budvu izvučemo iz haosa u koji nas je DPS uvukao".

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (3 glasova)