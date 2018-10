Radulović: Tara će ostati suza Evrope kakva jeste, to nema alternative

Ministar održivog razvoja i turizma, Pavle Radulović, kazao je da vjeruje da elaboratom nije predviđeno izmiještanje korita rijeke Tare na gradilištu autoputa, već da se radi o prekršaju izvođača i poručio da će on biti sankcionisan.



On je to kazao danas u parlamentu odgovarajući na pitanje poslanika Demokratskog fronta Branka Radulovića šta preduzeti da se zaustavi uništenje Tare na dijelu gradnje autoputa Bar-Boljare.



Ministar Radulović je podsjetio da je za prostorni plan posebne namjene autoputa napravljena strateška procjena.



„Plan kasnije rezultuje projektom, koji kao separat sadrži elaborat o uticaju na životnu sredinu i on propisuje mjere zaštite životne sredine“, objasnio je Radulović i dodao da je taj elaborat dugo bio predmet javne rasprave.



Kako je kazao, implementaciju elaborata prati Ekološka inspekcija koja je u sastavu Uprave za inspekcijske poslove, a ne Ministarstva.



Radulović je kazao da Komisija za tehnički pregled i praćenje izgradnje autoputa, koja je u ingerenciji Ministarstva, uredno daje izvještaje i da se prema njima radovi na autoputu izvode prema projektu.



On je dodao i da je posljednji izvještaj ekološke inspektorke od 23. oktobra ukazuje na činjenicu da određene količine mulja završavaju u Tari i prouzrokuju zamućenje.



“On ni u jednom trenutku ne problematizuje radove na putu, niti projektnu dokumentaciju. I ja mimo struke ne mogu. Ako je projekat predvidio privremeno skretanje do izgradnje stope i na to dobijen elaborat od stručnih ljudi, ja ne mogu reći ništa drugo do potvrditi ono što kroz izvještaje dobijam”, rekao je Radulović.



Kako je naveo, siguran je i želi da vjeruje da ljudi koji su radili elaborat i projekat nijesu predvidjeli ovakve stvari.



“Vjerujem da se radi o prekršaju izvođača i on će biti sankcionisan. Tara će ostati suza Evrope kakva jeste, to nema alternative”, poručio je Radulović.



Kada je riječ o Cijevni, ministar je kazao da nijesu od kolega iz Albanije dobili tehničku dokumentaciju, već samo usmene tvrdnje da je to mala hidroelektrana, da se neće promijeniti živi svijet i da mali dio vode prolaze kroz malu turbinu, a ostali slobodno.



"Ne mogu da se izjasnim dok struka ne kaže svoje i dok ne dobijemo tehničku dokumentaciju, ali imamo mehanizme zaštite“, dodao je Radulović.



On je kazao da je Crna Gora ispunila početna mjerila za otvaranje poglavlja 27, odnosno da je stekla tehničke uslove i da je pregovaračka pozicija je završena.



„To je ogroman dokument u kom smo iskazali namjere i predstavili kapacitete kojima te namjere želimo da ostvarimo. Nema više tehničkih zahtjeva, niti prepreka da poglavlje otvorimo“, istakao je Radulović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (3 glasova)