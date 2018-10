Radulović: Tok Tare nije izmješten, radovi po projektu

Tok rijeke Tare nije izmješten zbog gradnje autoputa, kazao je ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović, navodeći da se radovi izvode skladu su sa Glavnim revidovanim projektom za koji je izdata dozvola.

Radulović je danas, sa državnom komisijom za tehnički pregled, nadzorom i ekspertima, obišao gradilište autoputa Bar-Boljare.

On je novinarima nakon obilaska gradilišta rekao da se radovi na objektima Most Tara 1 i Most Tara 2 izvode u svemu prema Glavnom revidovanom projektu za koji je izdata građevinska dozvola.

Radulović je, kako je saopšeno iz Vlade, ocijenio da su događaji proteklih dana „prirodan proces na kraju tranzicije jednog društva kada dio medija i neki drugi djelovi društva koji su jako ugodno živjeli od zapaljivih tema izmišljaju takve teme“.

On je rekao novinarima da se odlučio sa saradnicima dođe na gradilište mostova Tara 1 i Tara 2, iako, kako je kazao, za to nije bilo potrebe, ali je postojala „pomama i kampanja navodnog uništavanja Tare“.

„Ja sam i u Skupštini juče rekao da dobijam uredno izvještaje o radovima koji se ovdje odvijaju, i shodno tim izvještajima tu se ne događa ništa što se inače generalno ne dešava na gradilištima, a onda smo imali ovu čitavu famu“, kazao je Radulović.

Prema njegovim riječima, istina je da se izvođač oglušio o jedan dio mjera iz Elaborata o zaštiti životne sredine.

„Na to mu je nadzor ukazao prije deset dana i dao mu primjeren rok da otkloni probleme, na to mu je inspekcija ukazala prije tri, četiri ili pet dana. Na ovolikom objektu kakav je autoput, to su prirodne stvari“, dodao je Radulović.

On je podsjetio na sličan slučaj od prošle godine koji, kako je naveo, javnost nije registrovala. „Ali je registrovao onaj ko je trebalo da registruje, pa su radovi bili obustavljeni na 154 dana. Dakle, dešavaju se situacije, ali se ništa ne dešava mimo projekta“.

„Što se tiče 'skretanja' odnosno 'izmještanja' toka Tare – to su potpune gluposti“, istakao je Radulović.

Kako je naveo, riječ je o tranzicionoj zoni rijeke Tare, na kojoj je, shodno konvencijama, moguće izvoditi radove, kao što u područjima Mojkovca i Kolašina rađene na Tari obaloutvrde i šetališta pored rijeke.

„Naslušali smo se mnogo stvari koje ja ne mogu da objasnim u ovom trenutku“, kazao je Radulović, dodajući da se vjerovatno diže prašina zbog činjenice da naredne sedmice u Crnu Goru dolazi Misija UNESCO-a.

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora objavila je ranije snimak dronom na kome se vidi da je zbog radova na autoputu i izgradnje mostova, tok Tare promijenjen, jer je, kako su saopštili iz te nevladine organizacije, njeno korito izmješteno.

