Radunović: Ako se budem pitao, obećavam vodovod ka gornjoj Lješanskoj nahiji

Kandidati za odbornike i nosilac liste DF-SNP „Sve za moj grad!“, Slaven Radunović, posjetili su postojbinu Radunovića, selo Progonoviće u Lješanskoj nahiji.

Mještani su, kako navode iz ovog političkog saveza, dali punu podršku Radunoviću i koaliciji čiju listu predvodi.

Radunović je kazao da je narod kome su "pripadali vojvoda Radun i njegova Ljubica iz Gorskog vijenca, kao i onaj koji je pisao o njima", danas došao u tešku poziciju.

„Ono što mene posebno boli, dok ovdje sa vama pričam, je ta činjenica da ni dan danas gornja Lješanska nahija nema vodu. Ja vam svečano obećavam, ukoliko budem u poziciji da o tome odlučujem, da će u sledećem mandatu početi da se gradi vodovod ka gornjoj Lješanskoj nahiji, i prije nego što ja završim to za šta me narod postavi, ako tako odluči, taj će posao biti i gotov. Ne samo zato što sam ja Lješnjanin i što ste vi moja braća, nego zato što je to obaveza Glavnog grada prema jednom svom važnom dijelu koji je igrao vrlo važnu ulogu u razvoju Podgorice“, istakao je nosilac liste „Sve za moj grad!“.

On je kazao da je sramota pričati o „jednoj državi koja naziva sebe liderom u regionu, Podgoricu evropskom metropolom“, a da su u Progonovićima česme suve.

Predstavnik bratstva Radunovića, Miomir Radunović, je istakao da „poznajući intelektualne i radne kapacitete Slavena Radunovića, on će kao gradonačelnik izvući učmali Glavni grad iz ralja diktatorskog režima i obračunati se sa korupcijom i kriminalom, a na drugoj strani otvoriti vrata Glavnog grada istinskim stvaraocima, pobornicima demokratije, poštovaocima zakona i kvalitetnim investitorima“.

„Radi prosperiteta Glavnog grada i, naravno, progresa Crne Gore, podržimo Slavena Radunovića, budućeg gradonačelnika“, poručio je on.

Kandidat za odbornika Jovo Pejović je rekao da „u Podgorici gradonačelnik treba da bude Podgoričanin i iz porodice i loze koja može da nosi tu časnu funkciju“.

Bogdan Božović, kandidat za odbornika i funkcioner SNP, je kazao Lješnjanima da „konačno imamo pravog kandidata za gradonačelnika Podgorice i pravi program koji će donijeti boljitak svim stanovnicima Podgorice, bez izuzetka“.

