Radunović: Aktuelna vlast pobjegla od problema mještana Park šume Zagorič

Predstavnici koalicije DF-SNP "Sve za moj grad!" posjetili su Park šumu Zagorič, gdje su sa mještanima razgovarali o gorućim problemima tog naselja.

Radovan Jeremić, predstavnik stanovnika Park Šume Zagorič se zahvalio koaliciji "Sve za moj grad!" što je pokazala interesovanje i odazvala se pozivu da se riješe aktuelni problemi. On je predstavnike koalicije "Sve za moj grad!" pozvao da prezentuju njihovo viđenje rješavanja ovoga pitanja.

Kandidat za gradonačelnika i poslanik DF, Slaven Radunović, je mještanima rekao da je aktuelna vlast pobjegla od problema koji se tiče zemljišta i legalizacije domova. On je rekao da će jedan od prvih zadataka nove vlasti biti da se obeštete porodice Stamatović i Vučinić, kroz iznalaženje rješenja u nadležnosti Glavnog grada.

"Najveći je problem zemlja, pa tek onda legalizacija. Što se tiče legalizacije, znate za naš plan, a to je da za primarno stanovanje i ljude kojima je to osnovni objekat za život bude besplatna legalizacija. Za ljude koji imaju veće kuće, između tog osnovnog dijela koji propišemo i ovog drugog plate neku skromnu nadoknadu, a za one koji imaju komercijalne objekte će se ići od slučaja do slučaja", naveo je Radunović.

On je kazao da su mještani Park šume gradili svoje objekte za stanovanje na državnom zemljištu i da moraju imati iste uslove kao i svi oni koji su gradili na isti način. Takođe je istakao da se vlast Glavnog grada brinula o problemima i projektima u gradu onoliko koliko se moglo da strpa u privatne džepove aktuelne vlasti.

"Da biste bili poštovani građani, Glavni grad, momentom ulaska u proces legalizacije, treba da vam stvori uslove za život kao i svima ostalima u ovome gradu. To znači rješavanje problema atmosferske kanalizacije, vodovne, električne i putne infrastrukture. Niko od vas ne smije da traži pare, a da vam ne omogući da vam bude kao i svim ostalim građanima Podgorice", rekao je Radunović.

On je napomenuo da su ljudi iz opštinskih odbora konstituenata koalicije "Sve za moj grad!" često bili sa mještanima Park šume Zagorič i pružali im podršku.

"I te kako su bili ljekoviti vaši izlasci na ulicu. Gledale su vaše komšije koje nisu smjele sa vama. Bilo ih je stid, budite sigurni. Bilo ih je stid, baš kao i naše kolege iz opozicije dok smo ležali po asfaltu i dok su nas trovali, tukli i hapsili. Ja sam siguran da će vaše komšije ovaj put u većem broju biti uz vas, svi vi zajedno uz nas, a svi mi zajedno protiv Mila Đukanovića i lopovskog režima", zaključio je Radunović.

Kandidat za odbornika i poslanik DF, Branka Bošnjak, je kazala da aktuelna vlast u Podgorici ne smije da se izvuče iz ovoga problema jer je bila saučesnik i da pokušava da se sakrije iza istog, te da to ne smije da se dozvoli.

Dragan Ivanović, potpredsjednik SNP-a i kandidat za odbornika, je rekao da se, kao odbornik, sa svojim kolegama borio za prava mještana Park šume u Skupštini Glavnog grada.

"Vi dobro poznajete ovu vlast kako vara vas, nas i sve građane Crne Gore. Zato hajde da se okupimo i pružimo podršku opoziciji jer će se onda ona pitati i o vašoj sudbini i sudbini Podgorice“, rekao je Ivanović.

Radoš Zečević, kandidat za odbornika i predsjednik OO NSD Podgorica, je rekao da je, kao odbornik starog saziva, sa opozicionim kolegama svojim potpisom garantovao podršku u rješavanju pitanja Park šume, i da su spremni opet učiniti isto u cilju garancije za dobijanje najboljeg rješenja za ovaj problem.

