Radunović: DPS ide na mjesto Milana Kneževića u Spuž, svako će dobiti šta mu pripada

Koalicije DF SNP "Sve za moj grad", održala je završni skup sa koga je poručeno da je vrijeme da se Podgorica "oslobodi od bahate i kriminogene DPS vlasti" i da se grad učini sigurnim i prosperitetnim mjestom za život svih njegovih građana.

Nosilac liste "Sve za moj grad" Slaven Radunović kazao je da su kampanju obilježile "nevjerovatne izjave i obećanja, kako DPS-a, tako i dijela opozicije".

"Milo Đukanović je najavio da će se do istrebljenja boriti protiv kriminala i korupcije, a upravo je on uspostavio kriminal i korupciju na ovom nivou", kazao je Radunović.

On je dodao da se Đukanoviću bliži politički kraj, što, kako je naglasio, vide i njegovi partneri iz inostranstva, a u DPS-u su "veliki problemi i sukobi između dvije struje".

Radunović je kazao da će uskoro "tiraniji Đukanovića doći kraj", te da će to pokazati i na izborima u Podgorici i parlamentarnim koji slijede nakon toga.

"DPS ide na mjesto Milana Kneževića u Spuž, a Milan će doći ovdje kod nas. Svako će dobiti šta mu pripada", naglasio je Radunović.

On je dodao da je jedan dio opozicije kampanju obilježio nerealnim projektima, "sličnim scenama iz video-igrica".

"Nevjerovatna obećanja, akva-park, tramvaji će da lebde do Tuzi, žirafe da šetaju ulicama. Niko od njih ne gleda na realnost. Niko neće da pomogne da se omoguće putevi, voda, kreveti u bolnicama. Mi vam obećavamo pomoć sad i odmah. Bićemo dobri domaćini i obećavamo da će svakog dana da bude bolje", kazao je Radunović.

Ukazao je i na razlike koje postoje između koalcije DF-SNP i drugih opozicionih koalicija i političkih subjekata.

"Naš najveći protivnik je Milo Đukanović, ali nije isto ko će koliko stolica da pokriva u lokalnom parlamentu. Kome nije svejedno kome će počasni građanin biti Stjepan Mesić, kome nije svejedno što je protivno volji građana postavljen spomenik Mirku Petroviću, kome nije svejedno hoće li Tači da predlaže imena boraca terorističke tzv.OVK za nazive podgoričkih ulica – taj će glasati za našu koaliciju. Kome je svejedno – glasaće koaliciju “Ljudi za 21.vijek”, rekao je Radunović.

Član Predsjedništva DF Andrija Mandić istakao je da režim nije uspio da slomi DF.

"Sve smo izdržali. Danas smo jači nego što smo bili. Danas smo sa pouzdanim partnerima iz SNP-a napravili pravu prirodnu koaliciju, koja se ponosi tradicionalnim vrijednostima Crne Gore. Mi, potomci velikih predaka, moramo da nastavimo tamo gdje su oni stali. Jedan od potomaka velikih predaka je i nosilac naše liste Slaven Radunović", kazao je Mandić.

Poručio je svima onima koji će izaći masovno na izbore u nedjelju da ne rasipaju glasove.

"Znate i sami da postoje stranke za koje će glasati poneko iz opozicije, a koje ne mogu preći cenzus. Ti glasovi će završiti najvećim dijelom kod onoga kome nijesu dati, a to je DPS. I postoje druge stranke, koje mogu ući u parlament, ali koje su se odrekle svega onoga što mi baštinimo i zbog čega trpimo 20 godina. Tamo gdje favorizuje američka ambasada, tamo naša tradicionalna Crna Gora ne daje glasove“, rekao je Mandić.

Predsjednik SNP-a Vladimir Joković je izrazio nadu da će se 27. maja slaviti i u Podgorici kao što se 20. maja slavila pobjeda opozicije u Pivi, te da je koalicija DF-a i SNP-a "prirodna i da je učvrstila snažan opozicioni blok".

"Koalicija DF-SNP je prirodna, nije iznenađenje, nije sezonska pojava kao što su neke koalicije na našoj političkoj sceni. Ovo je koalicija utemeljena u svakom opozicionaru koji se bori za slobodniju njegoševsku i pravedniju Crnu Goru. Svi treba da se zapitamo – da li želimo Podgoricu korupcije, kriminala, bahatih, mafijaša, obespravljenih radnika, ili Podgoricu ljubavi, osmjeha, bezbjednosti, sigurnosti, porodice i blagostanja“, kazao je Joković.

Lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević ocijenio je da je pobjeda opozicije blizu, te da vjeruje da je došlo vrijeme za bolju i pravedniju Podgoricu i Crnu Goru.

"Ovo je ono što naš narod ima u pamćenju kao "zlo vrijeme", a u njemu se pokazuju i ljudi i neljudi, i odanost i patriotizam i lojalnost. Naša koalicija je formirana zbog vrijednosti na kojima je nastajala i postajala naša jedina Crna Gora. Izdržite još malo, sloboda je blizu! Kada dođe „zlo vrijeme“ postoji samo jedna lekcija iz istorije: moramo da budemo jedinstveni, zajedno i vjerujemo u zajedničke vrijednosti Crne Gore", kazao je Medojević.

Prema njegovim riječima, jedino koalicijom DF-SNP ne upravljaju Udba i Ambasada.

Potpredsjednik DNP-a Predrag Bulatović kazao je da u Podgorici vlada opoziciono raspoloženje, te da će opozicija slaviti pobjedu 27. maja.

"Da opozicija na državnom nivou i lokalnom preuzme vlast, neophodan je masovan izlazak, 75 posto je garant ne samo za pobjedu, već i za kraj DPS-a“, kazao je Bulatović.

Advokat koji brani ljude iz DF u montiranom procesu „Državni udar“, Miroje Jovanović, ocijenio je da je u Crnoj Gori, ne svojom voljom, postao stranac.

"Prije 12 godina odlukom nekih drugih ljudi, ja sam postao stranac. Došao sam da dam podršku mom prijatelju Slavenu Radunoviću koji nije samo kandidat za gradonačelnika, već i one "makaze" koje će početi da paraju ovu glupariju i mafiju koja koristi pendrek protiv žena, koji je doveo do toga da mafija puca po ulicama. Svaki čovjek treba da se pita da li ulicama treba da teče krv ili djeca da se slobodno igraju, a da građani rade“, kazao je Jovanović.

On je dodao da je "dosta bilo toga da neko ko dođe iz Srbije bude stranac, a onaj iz Luksemburga koji dođe za 200 eura, bude domaćin".

Univerzitetski profesor Vladimir Božović kazao je da Ulica Slobode u kojoj je skup održan ima dosta simbolike koja vodi ka jednom ishodu.

"Kada kao pametni, odgovorni ljudi tražite određeno rješenje, uvijek pokušavate da nađete prave ljude, ljude koji pokušavaju da nađi pravo rješenje kad ga racionalno i nema, još kad vam se desi i to da ti ljudi budu vaši prijatelji – onda je to prava stvar. Slaven je poznat kao čovjek koji često kaže – imam rješenje. I kad to kaže ne samo da ga ima, već je u stanju da ga iznese do kraja", poručio je Božović.

