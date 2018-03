Radunović: Država će se zadužiti do 500 miliona eura

Crna Gora će, na osnovu rebalansa i odluke o zaduživanju za ovu godinu, izaći na strano tržište i pokušati da realizuje euroobveznice do nivoa od 500 miliona eura, saopštio je ministar finansija Darko Radunović.

On je, na pitanje koliko će se Crna Gora zadužiti po osnovu rebalansa i kolika će to biti ušteda na osnovu smanjenja kamata, odgovorio da je to interesantno pitanje na koje ne može potpuno precizno da odgovori.

“Izaći ćemo na strano tržište i pokušati da realizujemo eurobondove do nivoa od 500 miliona eura. Iskustvo koje smo imali sa ovom prvom tranšom, uz pomoć garancije Svjetske banke (SB), bilo je da smo dobili ročnost od 12 godina, grejs period od četiri godine, dok je kamata bila šestomjesečni Euribor uvećan za 2,95”, kazao je Radunović novinarima na potpisivanju ugovora o zajmu za realizaciju projekta Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori - MIDAS 2.

On smatra da Crna Gora sada neće imati te uslove, nego nešto malo nepovoljnije, ali svakako značajno povoljnije od trenutnih.

“Moja su očekivanja da bi trebalo da imamo kamatu od 3,25 do 3,5 odsto, odnosno to bi značilo neku uštedu od oko 1,5 odsto, što je na 500 miliona eura značajno”, precizirao je Radunović.

On je rekao da sve zavisi kako se računa.

“Zavisno kako to računate, da li kao uštedu za četiri ili sedam godina, koliko ćemo da definišemo da eurobond bude, tako da ta ušteda može da se kreće od 30 do 50 miliona kroz vrijeme. To su izuzetno značajna sredstva”, smatra Radunović.

On je saopštio da Vlada pregovara sa njenim klasičnim investitorima sa kojima je do sada imala saradnju.

“Jedan od razloga zbog kojeg smo se odlučili da traženi iznos bude 500 miliona je upravo taj da kad imate emisiju eurobonda od 500 miliona i više, mogu se pojaviti neki fondovi kojima u poslovnoj politici nije da rade na niži obim izdatih eurobondova”, naveo je Radunović.

On je kazao da se nada da će uz pomoć konsultanata SB i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), doći do šire baze potencijalnih investitora.

Vlada je na sjednici u srijedu usvojila predloge izmjena zakona o budžetu za ovu godinu, kao i odluke o ovogodišnjem zaduživanju Crne Gore.

Predlogom odluke o zaduživanju Crne Gore definisani su kreditni aranžmani koji se mogu zaključiti u ovoj godini za realizaciju projekata, kao i limiti za izdavanje garancija i ukupnog zaduženja za refinansiranje duga, finansiranje budžeta i stvaranje rezerve.

Na rashodnoj strani u tekućem budžetu planiran je iznos do 70 miliona eura za otkup dijela akcija Elektroprivrede (EPCG) od italijanskog partnera, kompanije A2A.

Na pitanje kako Vlada planira da obezbijedi ostatak novca za tu svrhu, Radunović je rekao da pregovori sa A2A traju i da će se vjerovatno raditi aneks ugovora po put opciji.

“U ovom prvom dijelu mi smo planirali da obezbijedimo sredstava do 70 miliona. Detalji tog dogovora će brzo biti saopšteni, ali mislim da se proces razdruživanja između Crne Gore i A2A realizuje uz obostrano zadovoljstvo. Stvorićemo pretpostavke da na jedan javan i transparentan način pronađemo novog strateškog partnera”, saopštio je Radunović.

Komentarišući predlog predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) da se uvede oporezivanje zagađivača, Radunović je rekao da to podržava.

“Mislim da to jeste dobar trend da se uvedu posebni ekološki porezi. Treba napraviti dobru analizu i dobro odmjeriti koliki je to obim”, zaključio je Radunović.

