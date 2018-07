Radunović: Opozicija pretjeruje kad kaže da je CG pred bankrotom

Vlada je, od svih mjera fiskalne strategije, imala slabu procjenu kod akciza na cigarete, ali rebalans ne treba doživljavati kao slabost, nego kao rješavanje i prilagođavanje realnim okolnostima, saopštio je ministar finansija, Darko Radunović.

"U ukupnom, od svih mjera fiskalne strategije imali smo, mogu slobodno da kažem, slabu procjenu kod akciza za cigarete“, rekao je Radunović u parlamentu, drugog dana objedinjene rasprave o predloženim izmjenama zakona o budžetu za ovu godinu i o akcizama.

On je kazao da želi da se rebalans doživi, ne kao slabost, nego kao rješenje kroz prilagođavanje realnim okolnostima.

"Tu mislim da bi trebalo da imamo podršku cjelokupne javnosti da tu stvar ispravimo“, dodao je Radunović.

On je kazao da su ocjene poslanika u parlamentu da je Crna Gora pred bankrotom - pretjerivanje, jer su državne javne finansije održive.

"Sačuvali smo balans i održivost budžeta, a osnovne kategorije - deficit i javni dug su u istom pozitivnom trendu. Jedno pitanje svima - zar mislite da bi uspjeli sa emisijom eurobondova da postoji rizik od bankrotstva“, pitao je Radunović.

On je rekao da su postojali 'izleti' kada nije dobro procijenjen fiskalni uticaj, za koje je ocijenio da su bili nepotrebni.

Prema riječima Radunovića, rješenje za Crnu Goru nije u povećanju poreskih stopa, već broja poreskih obveznika.

"Nije problem stopa. Mi stope moramo smanjivati, ali moramo povećati i broj poreskih obveznika. To je izazov“, naveo je Radunović.

Poslanik Demokratskog fronta (DF), Milutin Đukanović, rekao je Radunoviću da treba da saopšti prave argumente kako je u posljednih deset godina javni dug duplo više rastao od bruto domaćeg proizvoda (BDP).

"Kad saberemo strane direktne investicije (SDI) sa dugom i zaduženjem dolazimo do oko 8,5 milijardi eura, a imamo rast BDP-a od jedne milijarde“, kazao je Đukanović.

On je pitao gdje je novac i dodao da je „okovan sumnjama“ da je značajan dio tog novca završio u džepovima crnogorskih tajkuna.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Filip Vuković, smatra da nije strašno što se radi rebalans, jer ne zavisi sve od Crne Gore.

"To je čak i poželjno i odraz je transparentnosti da se napravi presjek i predstavi rebalans. I da ih bude deset do kraja godine to nije strašno“, poručio je Vuković.

On smatra i da je neumjesno porediti Crnu Goru sa članicama EU, u bilo kom smislu, pa i u dijelu kada se govori o rebalansu.

Poslanik DF-a, Branko Radulović, ocijenio je da javni dug treba da se povećava, ali da BDP-a mora da raste brže.

"Treba se zaduživati, ali u nečemu što će u nekom doglednom periodu dati održivi razvoj i rast BDP-a“, kazao je Radulović.

On smatra i da budžetski deficit treba da se pojavljuje i dešava, ali da treba da bude sve manji.

Njegov partijski kolega, Strahinja Bulajić, pitao je o kakvom se ekonomskom rastu radi ako je zasnovan na zaduženju.

„Jedan od ključnih problema zbog kojeg smo dospjeli u nezavidan socio-ekonomski položaj je loša procjena i planiranje. Stvoren je enorman javni dug za naše uslove, a ogroman je i spoljnotrgovinski deficit“, saopštio je Bulajić.

On je upozorio i da Crnoj Gori dospijevaju na naplatu obaveze po uzetim kreditima i da će u narednom periodu država morati da plati između 600 i 700 miliona eura na račun otplate duga.

Nezavisni poslanik, Aleksandar Damjanović, smatra da je u vođenju akcizne politike neophodno uraditi ozbiljan akcizni kalendar i razgovarati sa biznis zajednicom i koelgama iz okruženja.

"Potrebno je malo više sluha za vođenje te politike i planiranje. Akcizama nek se sada bavi tužilaštvo i policija i neka identifikuju ekstra profitere iz oblasti organizovanog kriminala i djelova Vlade. Neka se javno kaže ko su veliki dileri cigareta i gdje su ti prihodi otišli“, poručio je Damjanović.

On je, komentarišući rebalans, kazao da je u svakih 100 eura budžetskih prihoda 35 eura nedostajućih sredstava.

Damjanović smatra i da sadašnja Vlada najnetransparentnije od svih izvršnih vlasti u posljednjih 20 godina troši budžetsku rezervu.

"Ja kao poslanik ne mogu dobiti informacije o tome gdje je završilo 12 miliona eura podrške kompanijama iz budžetske rezerve, a znamo da je definisano kako i na koji način moraju da se saopštavaju podaci o trošenju budžetske rezeve“, rekao je Damjanović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)